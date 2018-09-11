На Харківщині озброєне захоплення фермерського господарства



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Представник господарства заявив про рейдерську атаку

Фермерське господарство «Строгого О.Ф.» в Зміївському районі Харківської області піддалося рейдерському нападу. Про це повідомив представник господарства Денис Строгий на прес-конференції в Києві.

У суботу, 8 вересня, група невідомих озброєних чоловіків спортивної статури в камуфляжній формі заїхали на територію елеватора, що належить фермерському господарству і зробили силове захоплення підприємства. «Ці спортсмени, бандити, тітушки, ... закрили ворота, заблокувавши вхід і вихід, і почали навантажувати свої автомобілі зерном з елеватора, на поля вигнали техніку і збирають ще зелений соняшник», - заявив Денис Строгий.

Крім того, за словами представника «Строгого О.Ф.», без відома представників фермерського господарства, напередодні в державному реєстрі були змінені чинний власник, керівник і назва господарства. «Комунальний реєстратор Олександр Драгін вніс зміни до державного реєстру, згідно з якими господарство тепер називається ФГ«Слобожанські поля», а його власницею є Олена Маруняк, зареєстрована на непідконтрольній Україні території Донецької області (ДНР). Згідно підробленими документами, Олександр Строгий передав свою частку господарства, чого в дійсності не відбулося.

Керівник Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР) Андрій Дикун, заявив, що фермер і все бізнес-співтовариство вимагають оперативної реєстрації кримінального провадження, арешту майна з метою запобігти розкраданню майна, а також і припинення будь-яких реєстраційних дій, щоб не допустити перепродажу, відчуження майна та нарощування боргів. «На даний момент у нас тільки усні запевнення про відкриття кримінального провадження, в реєстрі ми його не бачимо. Ми вимагаємо якісних оперативних дій, - на підприємство зайшло вже 150 невстановлених осіб », - заявив він.

Крім того, ВАР, вимагає якнайшвидшого засідання комісії при Мін'юсті, для розгляду ситуації з (ФГ) «Строгого О.Ф.».

Сьогодні, вже після прес-конференції в Києві, о 13.00 біля території елеватора почалася перестрілка. «Тітушки» - представники рейдерів стріляють по співробітниках ФГ, а поліція і КОРД стоять осторонь, мотивуючи тим, що вони не озброєні і не можуть захищати інтереси громадян від рейдерів, які озброєні до зубів. Є поранені серед мирних жителів, одного забрала швидка з кровотечею. Також поранений один поліцейський і власник підприємства Олександр Строгий.

Сьогодні об 16.00 мав відбутися Антирейдерський штаб при обласній Харківської держадміністрації. На місце подій виїхав радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол.

Фермерському господарству (ФГ) «Строгого О.Ф.» належить 6 тис гектар землі, елеваторне господарство, де на момент захоплення перебувало 7 тис. тонн зерна. На підприємстві працює 80 чоловік.