СБУ виявила на Дніпропетровщині зловмисників, які продавали зброю



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Вилучені речові докази направлено на експертизу Фото: Пресцентр СБУ

Зброю та вибухові речовини зловмисники реалізовували представникам кримінальних кіл

Співробітники Служби безпеки України блокували у Дніпропетровській області протиправне виготовлення і збут вогнепальної зброї та боєприпасів.

Про це 2 липня повідомляє пресцентр СБУ.

«Оперативники встановили, що група, до складу якої, зокрема, входив раніше засуджений мешканець регіону, облаштувала у власних квартирах та гаражних приміщеннях місця для зберігання та виробництва засобів ураження. Готову продукцію зловмисники реалізовували представникам кримінальних кіл», - заявили в СБУ.

Зазначається, що під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці вилучили за місцями проживання та у гаражах фігурантів провадження пластид, тротил та порох загальною вагою півкілограма, дві гранати РГД-5 та Ф-1, чотири постріли осколкові гранатометні, карабін «Сайга», два пістолети Макарова та «Blow», чотири револьвери, шість запалів до ручних гранат.

Також виявлено 280 набоїв різного калібру, два пристрої для безшумової стрільби, магазини до автомата Калашникова, автоматичного пістолета АПС, пістолета-кулемета Скорпіон, пістолетів ТТ та Макарова, частини до зброї та боєприпасів.

Вилучені речові докази направлено на експертизу.

Вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки України затримали мешканця міста Мукачево, який займався продажем зброї та боєприпасів.