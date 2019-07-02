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    У Харкові посадовців оборонного підприємства викрили на хабарі

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    У Харкові посадовців оборонного підприємства викрили на хабарі
    Фото: ssu.gov.ua

    Начальник одного з відділів та його підлеглий - інспектор відділу, організували механізм вимагання та одержання грошей від підприємців за надання їм в оренду приміщень оборонного заводу для ведення бізнесу

    У межах комплексу заходів із захисту інтересів держави у оборонній сфері співробітники Служби безпеки України викрили у Харкові на систематичних хабарях двох посадовців Державного підприємства «Завод імені Малишева». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники СБУ встановили, що начальник одного з відділів та його підлеглий - інспектор відділу, організували протиправний механізм вимагання та одержання грошей від підприємців за надання їм в оренду приміщень оборонного заводу для ведення бізнесу.

    За оренду трьох приміщень складського і побутового призначення посадовці вимагали щоквартально сплачувати їм неправомірну вигоду, за що суттєво знижували комерсантам офіційну суму оренди.

    Співробітники СБУ затримали службових осіб оборонного підприємства у робочих кабінетах після одержання чергового траншу за наступні три місяці.

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    У Харкові посадовців оборонного підприємства викрили на хабарі
    У Харкові посадовців оборонного підприємства викрили на хабарі
    У Харкові посадовців оборонного підприємства викрили на хабарі
    Фото: ssu.gov.ua

    Вирішується питання щодо повідомлення посадовцям про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

    Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

    Операція з викриття хабарників проводилася спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури Харківщини.

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