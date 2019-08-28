На Херсонщині чиновникам надіслали хабар поштою



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Крім грошей, у конверті було повідомлення про початок виконання будівельних робіт на підставі будівельного паспорта

У Херсонській області співробітники Державної архітектурно-будівельної інспекції України отримали поштовий конверт із хабарем всередині. Про це повідомляє пресслужба Держархбудінспекції.

«Під час розпакування конверта головним інспектором будівельного нагляду було виявлено повідомлення про початок виконання будівельних робіт на підставі будівельного паспорта та кошти», - йдеться в повідомленні.

Суму запропонованого хабара в Держархбудінспекції не уточнили, однак зазначили, що конверт надійшов від громадянки Рижилової Н.Ф.

Зазначається, що посадові особи управління склали акт про виявлення майна, яке може бути неправомірною вигодою, і викликали представників правоохоронних органів. Правоохоронці склали протокол огляду місця події та вилучили зазначені кошти для здійснення подальших процесуальних дій.

Раніше голова громади на Київщині попався на хабарі. Тобто, голова ОТГ отримав неправомірну вигоду в сумі 600 дол. за укладення договору про розміщення зовнішньої реклами на території підконтрольного йому громади.

Також нагадаємо, що на Волині прокурор вимагав від підприємця хабара у вигляді талонів на пальне.