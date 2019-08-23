Голова громади на Київщині попався на хабарі



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Фото: Прокуратура Київської області

Голову ОТГ підозрюють в отриманні хабара за укладення договору про розміщення реклами

Прокуратурою Київської області спільно з працівниками Управління захисту економіки в Київській області викрито голову об’єднаної територіальної громади одного із районів області.

Як повідомляє пресслужба прокуратури, голова ОТГ отримав неправомірну вигоду в сумі 600 дол. США за укладення договору про розміщення зовнішньої реклами на території підконтрольного йому громади.

Нині проводяться слідчі дії, та вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище).

Досудове розслідування триває.