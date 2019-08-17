На Волині прокурор вимагав від підприємця хабара у вигляді талонів на пальне



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Прокурора затримано під час отримання талонів на 100 літрів пального Фото: ДБР

Посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років

Cлідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в Києві, затримали начальника відділу місцевої прокуратури Волинської області під час отримання ним неправомірної вигоди у вигляді талонів на 100 літрів пального. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, начальник відділу місцевої прокуратури неодноразово звертався до власника АЗС з пропозицією не втручатися у його підприємницьку діяльність взамін на талони на пальне. Підприємець відмовився надавати правоохоронцям талони, після чого прокуратурою було ініційовано кримінальне провадження щодо його діяльності, проведено обшуки на АЗС, вилучено обладнання та 1200 літрів дизельного пального. Пізніше згадане кримінальне провадження було закрите, однак, начальник відділу прокуратури знову звернувся до підприємниця з проханням надати талони взамін на невтручання в роботу АЗС.

Наразі прокурора затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання талонів на 100 літрів пального, готується повідомлення про підозру.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна інспекція Генеральної прокуратури, оперативний супровід - Управління захисту економіки у Волинській області.

Кваліфікація - одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.