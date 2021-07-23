На Хмельниччині байкери влаштували видовищний мотопробіг (фото)

Байкери везуть два прапори – України і Криму, розписані побажаннями від різних міст

Близько сорока байкерів з різних куточків країни вирішили познайомити між собою Схід та Захід

П'ять тисяч кілометрів із зупинкою в Кам'янці-Подільському долає українська мотоспільнота. Про це інформує пресслужба міськради Кам'янця-Подільського.

У повідомленні йдеться про те, що близько сорока байкерів з різних куточків країни вирішили познайомити між собою Схід та Захід, об’єднавши свої зусилля. Мотопробіг єдності стартував в Ужгороді, а пунктом призначення є Хортиця, де учасники заїзду вп'яте піднімуть прапор України.

«З'явилася ідея познайомити між собою всю Україну і нівелювати спірні моменти між заходом і сходом. У нашій команді – Краматорськ, Маріуполь, Дніпро. Є навіть байкери з Польщі, Чехії, в суботу долучаться латвійці. Одним словом, збірна солянка», – розповів координатор мотопробігу Микола Спірідонов.

Байкери везуть два прапори – України і Криму, розписані побажаннями від різних міст. Дорога мотоциклістів проляже через п’ятдесят сім міст і містечок України та охопить майже всі обласні центри, зокрема й Хмельницький.

Додамо, що навесні в пункті пропуску «Нові Яриловичі» прикордонники Чернігівського загону не пропустили через кордон громадянина Росії, який не зміг підтвердити мету своєї поїздки в Україну.

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