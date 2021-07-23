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    На Хмельниччині байкери влаштували видовищний мотопробіг (фото)

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    Байкери везуть два прапори&nbsp;&ndash; України і Криму, розписані побажаннями від різних міст - На Хмельниччині байкери влаштували видовищний мотопробіг (фото)
    Байкери везуть два прапори  України і Криму, розписані побажаннями від різних міст
    Фото: пресслужба міськради Кам'янця-Подільського

    Близько сорока байкерів з різних куточків країни вирішили познайомити між собою Схід та Захід

    П'ять тисяч кілометрів із зупинкою в Кам'янці-Подільському долає українська мотоспільнота. Про це інформує пресслужба міськради Кам'янця-Подільського.

    У повідомленні йдеться про те, що близько сорока байкерів з різних куточків країни вирішили познайомити між собою Схід та Захід, об’єднавши свої зусилля. Мотопробіг єдності стартував в Ужгороді, а пунктом призначення є Хортиця, де учасники заїзду вп'яте піднімуть прапор України.

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    На Хмельниччині байкери влаштували видовищний мотопробіг (фото)
    На Хмельниччині байкери влаштували видовищний мотопробіг (фото)
    На Хмельниччині байкери влаштували видовищний мотопробіг (фото)
    На Хмельниччині байкери влаштували видовищний мотопробіг (фото)
    На Хмельниччині байкери влаштували видовищний мотопробіг (фото)
    На Хмельниччині байкери влаштували видовищний мотопробіг (фото)
    На Хмельниччині байкери влаштували видовищний мотопробіг (фото)
    На Хмельниччині байкери влаштували видовищний мотопробіг (фото)
    На Хмельниччині байкери влаштували видовищний мотопробіг (фото)
    На Хмельниччині байкери влаштували видовищний мотопробіг (фото)

    «З'явилася ідея познайомити між собою всю Україну і нівелювати спірні моменти між заходом і сходом. У нашій команді Краматорськ, Маріуполь, Дніпро. Є навіть байкери з Польщі, Чехії, в суботу долучаться латвійці. Одним словом, збірна солянка», розповів координатор мотопробігу Микола Спірідонов.

    Байкери везуть два прапори України і Криму, розписані побажаннями від різних міст. Дорога мотоциклістів проляже через п’ятдесят сім міст і містечок України та охопить майже всі обласні центри, зокрема й Хмельницький.

    Додамо, що навесні в пункті пропуску «Нові Яриловичі» прикордонники Чернігівського загону не пропустили через кордон громадянина Росії, який не зміг підтвердити мету своєї поїздки в Україну.

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    Теги: Хмельниччина байкери Україна
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    На Хмельниччині байкери влаштували видовищний мотопробіг (фото)