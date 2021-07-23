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    «Як це, справа закрита, ви що жартуєте?» Слідство у справі Чауса в Молдові триває

    Український суддя Микола Чаус був викрадений у Кишиневі 3 квітня, після того як він втік з України - «Як це, справа закрита, ви що жартуєте?» Слідство у справі Чауса в Молдові триває
    Український суддя Микола Чаус був викрадений у Кишиневі 3 квітня, після того як він втік з України
    Фото з відкритих джерел

    Молдова не збирається згортати розслідування справи Чауса, доки не встановить місце знаходження українського судді

    У прокуратурі по боротьбі з організованою злочинністю Республіки Молдова розповіли, що справа про зникнення українського судді Миколи Чауса буде закрита після того, як буде встановлено місце його знаходження. Про це в коментарі «Главкому» сказав глава прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю Іон Каракучян.

    «Ми розслідуємо справу. Як це, вона закінчилася, ви що жартуєте? Ви знайдіть Чауса – потім вже закінчимо», – сказав Каракучян.

    Він підкреслив, що розслідування справи триває і в рамках цього встановлено двох людей, які перебувають під арештом.

    «Розслідуємо і все ... Ми встановили тільки двох осіб, і вони знаходяться під запобіжним заходом», – пояснив він.

    Як повідомляв «Главком», український суддя Микола Чаус був викрадений у Кишиневі 3 квітня, після того як він втік з України в сусідню республіку в 2016 році.

    Напередодні генпрокурор Молдови заявив, що до викрадення Чауса причетні державні установи України.

    Також повідомлялося, що до викрадення українського судді-утікача Миколи Чауса причетні 29 співробітників державної охорони Молдови.

    Також Василь Настасе, голова парламентської слідчої комісії з питань викрадення Чауса, заявляв, що викрадення колишнього українського судді Чауса є прямим нападом на національну безпеку Республіки Молдова шляхом в'їзду в країну спеціального підрозділу іноземних служб.

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    Теги: прокуратура Молдова викрадення суддя розслідування Україна Микола Чаус
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    «Як це, справа закрита, ви що жартуєте?» Слідство у справі Чауса в Молдові триває