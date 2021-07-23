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    Дівчата-підлітки підпалили футболку з гербом України (відео)

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    &laquo;Це була футболка мого колишнього, мені боляче на неї дивитися&raquo;, &ndash; почала виправдовуватися дівчина - Дівчата-підлітки підпалили футболку з гербом України (відео)
    «Це була футболка мого колишнього, мені боляче на неї дивитися», – почала виправдовуватися дівчина
    Скріншот з відео

    Після критики дівчина записала ролик з вибаченням

    У соцмережах з'явилося відео, як дівчата-підлітки спалюють футболку з гербом України. Це викликало хвилю обурення серед українців, після якого одна з дівчат вибачилася.

    Відповідні кадри спочатку опубліковані на сторінці однієї з них в Instagram, однак акаунт у неї закритий. Після цього відео оприлюднив Telegram-канал «Катарсис»

    Після ролику з підпалом футболки користувачі соцмережі почали писати дівчині повідомлення з обуреннями. На що винуватиця скандалу відповіла, що одяг нібито належить її хлопцю, з яким не склалися стосунки.

    Увага, на відео присутня нецензурна лайка!

    «Ти не розумієш, що мені по*уй на цей герб?! Це була футболка мого колишнього, мені боляче на неї дивитися. Мені реально боляче було на неї дивитися. Ну і що, що там герб? Ну герб – і герб», – почала виправдовуватися дівчина.

    Проте вже невдовзі користувачка записала окремий ролик, у якому вибачилася за вчинене.

    «Я прошу вибачення за те, що спалила футболку. Я розумію, що була не права, але ви почали на мене наїжджати, через що я почала вас усіх посилати. Я щиро прошу вибачення», – сказала дівчина.

    До слова, організатор концерту Ані Лорак обіцяв «воювати за російську мову» і «гнати нациків».

    Також повідомлялося, що компанія звільнила працівницю, яка відмовила в роботі через українську мову

    Як раніше писав «Главком», компанії AllStars-IT звільнила свою співробітницю, що ображала у соцмережах українську мову.

    До слова, 13 липня в центрі столиці побили киянина через українську мову.

    Нагадаємо, 16 липня чергові норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набули чинності в повному обсязі, попри шалений опір антиукраїнських сил у парламенті та поза ним.

    Теги: інтернет скандал Україна соціальні мережі герб
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    Дівчата-підлітки підпалили футболку з гербом України (відео)