Дівчата-підлітки підпалили футболку з гербом України (відео)

«Це була футболка мого колишнього, мені боляче на неї дивитися», – почала виправдовуватися дівчина

Після критики дівчина записала ролик з вибаченням

У соцмережах з'явилося відео, як дівчата-підлітки спалюють футболку з гербом України. Це викликало хвилю обурення серед українців, після якого одна з дівчат вибачилася.

Відповідні кадри спочатку опубліковані на сторінці однієї з них в Instagram, однак акаунт у неї закритий. Після цього відео оприлюднив Telegram-канал «Катарсис»

Після ролику з підпалом футболки користувачі соцмережі почали писати дівчині повідомлення з обуреннями. На що винуватиця скандалу відповіла, що одяг нібито належить її хлопцю, з яким не склалися стосунки.

Увага, на відео присутня нецензурна лайка!

«Ти не розумієш, що мені по*уй на цей герб?! Це була футболка мого колишнього, мені боляче на неї дивитися. Мені реально боляче було на неї дивитися. Ну і що, що там герб? Ну герб – і герб», – почала виправдовуватися дівчина.

Проте вже невдовзі користувачка записала окремий ролик, у якому вибачилася за вчинене.

«Я прошу вибачення за те, що спалила футболку. Я розумію, що була не права, але ви почали на мене наїжджати, через що я почала вас усіх посилати. Я щиро прошу вибачення», – сказала дівчина.

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