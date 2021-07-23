  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Швеція відкривається для українських туристів: дата й умови в'їзду

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Наразі Швеція визнає лише сертифікати про вакцинацію, видані в країнах ЄС або в Андоррі, Монако, Сан-Марино, Швейцарії чи Ватикані - Швеція відкривається для українських туристів: дата й умови в'їзду
    Наразі Швеція визнає лише сертифікати про вакцинацію, видані в країнах ЄС або в Андоррі, Монако, Сан-Марино, Швейцарії чи Ватикані
    Фото: з відкритих джерел

    У сертифікаті про вакцинацію має бути зазначено, що мандрівник був повністю щеплений, тобто отримав дві дози вакцини

    Швеція з 26 липня скасовує обмеження для здійснення необов’язкових, зокрема туристичних, подорожей для громадян України. Про це йдеться в офіційному повідомленні шведського уряду.

    «Уряд 22 липня постановив, що жителі України будуть звільнені від заборони на в'їзд... Ці поправки набирають чинності з 26 липня 2021 року», – сказано у заяві.

    МЗС України наголошує, що залишається чинною вимога щодо наявності негативного результату ПЛР-тесту на Covid-19 або сертифікату про вакцинацію під час в’їзду до країни іноземців, на яких не поширюється заборона на в’їзд.

    Наразі Швеція визнає лише сертифікати про вакцинацію, видані в країнах ЄС або в Андоррі, Монако, Сан-Марино, Швейцарії чи Ватикані. В’їзд до країни буде дозволено, якщо з дати отримання другої дози вакцини Сovid-19 минуло 14 днів.

    Швеція визнає вакцини Comirnaty (Covid-19 vaccine BioNtech Tozinameran), Spikevax (Covid-19 vaccine Moderna), Vaxzevria (Covid-19 vaccine AstraZeneca), Covid-19 vaccine Janssen, Covid-19 vaccine AstraZeneca/SKBio, Covishield (Serum Institute of India Covid-19 vaccine), Covid-19 vaccine BIBP/Sinopharm, CoronaVac (Covid-19 vaccinе Sinovac).

    ПЛР-тест має бути зроблений за 48 годин до в’їзду в Швецію (рахується час із моменту здачі біологічного матеріалу). Вимога поширюється на іноземців, яким виповнилось 18 років.

    Раніше стало відомо, що уряд Словаччини дозволив в'їзд до країни для українських туристів. Для в'їзду в Словаччину буде потрібен документ, який підтверджує вакцинацію від коронавірусу.

    Також Нідерланди відкрили кордони для всіх українців.

    Читайте також:
    Теги: відпочинок туризм українці Україна щеплення кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Швеція відкривається для українських туристів: дата й умови в'їзду