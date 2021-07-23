Швеція відкривається для українських туристів: дата й умови в'їзду

Наразі Швеція визнає лише сертифікати про вакцинацію, видані в країнах ЄС або в Андоррі, Монако, Сан-Марино, Швейцарії чи Ватикані

У сертифікаті про вакцинацію має бути зазначено, що мандрівник був повністю щеплений, тобто отримав дві дози вакцини

Швеція з 26 липня скасовує обмеження для здійснення необов’язкових, зокрема туристичних, подорожей для громадян України. Про це йдеться в офіційному повідомленні шведського уряду.

«Уряд 22 липня постановив, що жителі України будуть звільнені від заборони на в'їзд... Ці поправки набирають чинності з 26 липня 2021 року», – сказано у заяві.

МЗС України наголошує, що залишається чинною вимога щодо наявності негативного результату ПЛР-тесту на Covid-19 або сертифікату про вакцинацію під час в’їзду до країни іноземців, на яких не поширюється заборона на в’їзд.

Наразі Швеція визнає лише сертифікати про вакцинацію, видані в країнах ЄС або в Андоррі, Монако, Сан-Марино, Швейцарії чи Ватикані. В’їзд до країни буде дозволено, якщо з дати отримання другої дози вакцини Сovid-19 минуло 14 днів.

Швеція визнає вакцини Comirnaty (Covid-19 vaccine BioNtech Tozinameran), Spikevax (Covid-19 vaccine Moderna), Vaxzevria (Covid-19 vaccine AstraZeneca), Covid-19 vaccine Janssen, Covid-19 vaccine AstraZeneca/SKBio, Covishield (Serum Institute of India Covid-19 vaccine), Covid-19 vaccine BIBP/Sinopharm, CoronaVac (Covid-19 vaccinе Sinovac).

ПЛР-тест має бути зроблений за 48 годин до в’їзду в Швецію (рахується час із моменту здачі біологічного матеріалу). Вимога поширюється на іноземців, яким виповнилось 18 років.

Раніше стало відомо, що уряд Словаччини дозволив в'їзд до країни для українських туристів. Для в'їзду в Словаччину буде потрібен документ, який підтверджує вакцинацію від коронавірусу.

Також Нідерланди відкрили кордони для всіх українців.

Читайте також: