  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Хмельниччині поліцейські видворили за межі України нелегала із кримінальним минулим

    • Розсилка
    На Хмельниччині поліцейські видворили за межі України нелегала із кримінальним минулим
    Фото: npu.gov.ua

    Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з наркотиками, і міг негативно вплинути на криміногенну ситуацію у Хмельницькій області

    У ході проведення оперативно-профілактичної операції «Мігрант» працівники кримінальної поліції Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області та управління Державної міграційної служби видворили за межі країни 39-річного нелегала, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини і міг негативно вплинути на криміногенну ситуацію в області. Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Хмельницької області.

    Читайте також

    У квітні цього року в ході проведення операції «Мігрант» працівники кримінальної поліції спільно з колегами із міграційної служби у місті Красилові виявили іноземця, який порушив строки перебування на території України і перейшов на нелегальне становище.

    Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з наркотиками, і міг негативно вплинути на криміногенну ситуацію в області.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Хмельниччині поліцейські видворили за межі України нелегала із кримінальним минулим
    На Хмельниччині поліцейські видворили за межі України нелегала із кримінальним минулим
    На Хмельниччині поліцейські видворили за межі України нелегала із кримінальним минулим
    Фото: npu.gov.ua

    За процедурою нелегала на певний час помістили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, а днями у супроводі поліцейських та працівників міграційної служби доправили в аеропорт «Бориспіль» і видворили за межі України із забороною в’їзду на п’ять років.

    Читайте також
    Національна поліція України Хмельниччина Аеропорт Бориспіль аеропорт чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ