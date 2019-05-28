На Хмельниччині поліцейські видворили за межі України нелегала із кримінальним минулим



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Фото: npu.gov.ua

Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з наркотиками, і міг негативно вплинути на криміногенну ситуацію у Хмельницькій області

У ході проведення оперативно-профілактичної операції «Мігрант» працівники кримінальної поліції Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області та управління Державної міграційної служби видворили за межі країни 39-річного нелегала, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини і міг негативно вплинути на криміногенну ситуацію в області. Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Хмельницької області.

У квітні цього року в ході проведення операції «Мігрант» працівники кримінальної поліції спільно з колегами із міграційної служби у місті Красилові виявили іноземця, який порушив строки перебування на території України і перейшов на нелегальне становище.

Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з наркотиками, і міг негативно вплинути на криміногенну ситуацію в області.

За процедурою нелегала на певний час помістили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, а днями у супроводі поліцейських та працівників міграційної служби доправили в аеропорт «Бориспіль» і видворили за межі України із забороною в’їзду на п’ять років.