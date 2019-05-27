У Києві через «замінування» залізничного вокзалу евакуювали 1300 людей



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Центральний залізничний вокзал у Києві

Правоохоронці провели ретельну перевірку будівлі і прилеглої території, вибухівки не виявлено

Столична поліція перевіряла інформацію про замінування центрального залізничного вокзалу у Києві. У ході перевірки вона виявилася неправдивою.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що інформацію про вибухівку надав анонім. Як було встановлено, чоловік телефонував із таксофона.

«Правоохоронці провели ретельну перевірку будівлі і прилеглої території. Жодних вибухонебезпечних речовин чи предметів не виявлено. На час огляду було евакуйовано 1300 осіб», - повідомили у поліції.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 259 КК України - завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Проводяться пошуки чоловіка, який надав фейкове повідомлення.

Нагадаємо, сьогодні вранці на електронну адресу Центральної синагоги надійшов лист про вибухівку в будівлі і припаркованому поруч автомобілі.

Щоправда, «замінування» синагоги в Києві виявилося фейковим.