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    Нацполіція запустила проект «Поліцейські офіцери громад» замість дільничних

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    Нацполіція запустила проект «Поліцейські офіцери громад» замість дільничних

    Поліцейські громад будуть відрізнятися від дільничних тим, що відповідатимуть тільки за свою територіальну громаду, в межах якої проживають, у них буде свій автомобіль, планшет і робочий кабінет

    Національна поліція запустила проект поліцейських офіцерів громад замість дільничних. Про це сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час представлення проекту на Софійській площі в Києві.

    За його словами, поліцейські офіцери громад працюватимуть у 30 тис. населених пунктів, у яких близько 28 млн жителів.

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    Поліцейські громад будуть відрізнятися від дільничних тим, що відповідатимуть тільки за свою територіальну громаду, в межах якої проживають, у них буде свій автомобіль, планшет і робочий кабінет.

    Вони не будуть залучатися до інших правоохоронних завдань, наприклад, конвоювання затриманих.

    На сьогодні на службу заступають перші 34 офіцери.

    «Запуск проекту «Поліцейський офіцер громади», метою якого є тісна взаємодія поліцейського з об'єднаною територіальною громадою та орієнтація на її потреби, - це наступний крок у реформі Національна поліція України, який дасть змогу швидше реагувати на заяви та повідомлення жителів і покращити комунікацію», - повідомляє прес-центр МВС.

    Нагадаємо, з 1 червня 2017 року Національна поліція почала експеримент щодо створення посад поліцейських детективів у семи областях.

    Джерело: Українські новини

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