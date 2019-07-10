На Хмельниччині від Зеленського балотується кандидат, замішаний у кримінальній справі



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Юрист Олена Копанчук Фото: facebook.com

Олена Копанчук, яка балотується від партії «Слуга народу» по округу №189 Хмельницької області, виявилася фігуранткою справи про розтрату бюджетних коштів

Юрист Олена Копанчук, яка балотується від партії Володимира Зеленського «Слуга народу» по округу №189 Хмельницької області, виявилася фігуранткою кримінальної справи про розтрату бюджетних коштів.

Компанія «Гірничодобувна компанія «Подільські кар'єри» керівником і єдиним власником якої з 18.04.2016 року є Олена Копанчук - фігурант кримінальної справи про привласнення і розкрадання державних коштів в ПАТ«Сумихімпром», яке з 18.05.2018 року розслідується Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області (кримінальне провадження №12018200000000103) - повідомляє Голос ЮА.

Як випливає з даних Єдиного реєстру судових рішень, слідчі органи підозрюють компанію Олени Копанчук «Гірничодобувна компанія «Подільські кар'єри», а також ряд інших юридичних осіб, в підробці офіційних документів, зловживанні посадовим та службовим становищем та фіктивному підприємництві. В результаті чого сталося привласнення і розтрата коштів державного підприємства «Сумишімпром» на суму понад 3 млн. гривень. Йдеться про фіктивні поставки низкою підприємств (в т.ч. компанією «Гірничодобувна компанія «Подільські кар'єри» Олени Копанчук) вапняку на ПАТ «Сумихімпром», хоча фактично сировину закуповували за істотно завищеними цінами через фірму посередника в Російській Федерації.

Нагадаємо, що «Сумихімпром» є ключовим підприємством хімічної галузі України і займається виробництвом фосфатних мінеральних добрив. І хоча «Сумихімпром» є державним підприємством, операційний контроль над ним довгий час здійснював Дмитро Фірташ. У його інтересах держкомпанія штучно доводилася до повного банкрутства з метою подальшої приватизації за безцінь. Так, при розмірі лише статутного капіталу в 434 млн гривень в 2018 році Фонд державного майна України оцінило поточну вартість «Сумихімпром» в 248 млн гривень.

Ще одна компанія «Обзор», єдиним засновником якої є Олена Копанчук, займається видобутком піску, гравію, глини і каоліну в Хмельницькій області. Державна служба геології та надр України неодноразово проводила перевірки діяльність компанії «Обзор», в ході яких були виявлені численні порушення норм природокористування в сфері корисних копалин. Відомство навіть намагалося через суд анулювати спеціальний дозвіл на користування надрами №5023 від 15.10.2009, виданий ТОВ «Обзор», однак безрезультатно.

Чоловік кандидата в депутати Володимир Копанчук в даний час є співвласником адвокатської компанії дружини «Копанчук і партнери» і компанії «Бедріковецкіе сади», яка займається вирощуванням овочів і баштанних культур. Але в минулому був високопоставленим чиновником. Протягом 1999-2016 років працював на різних посадах в органах прокуратури України, зокрема, був старшим слідчим з особливо важливих справ слідчого відділу прокуратури Хмельницької області та прокурором Хмельницького району. Останнє місце роботи Володимира Копанчука в слідчих органах - заступник начальника слідчого відділу Управління з питань представництва інтересів громадян і держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України. Однак без видимих причин він покинув службу в прокуратурі, що за часом збіглося з люстрацією в органах влади України.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Олена Копанчук співзасновниця і співвласниця 12 юридичних осіб.