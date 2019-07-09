Кандидати у депутати в регіонах незаконно використовують символіку «Зе! Комнади» - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні фейкового «слугу народу» можна знайти чи не на кожному окрузі

Абсолютна більшість фейковий «слуг народу» йде на вибори не для перемоги, а щоб відтягнути голоси у партії Зеленського, - політолог

У Дніпрі самовисуванець по 27 мажоритарному округу Олексій Андрійченко використовує в своїй передвиборчій агітації символіку партії «Слуга народу», хоча не є представником цієї політичної сили. Про це йдеться в статті «Зе! Мімікрія»: як і навіщо кандидати в депутати прикидаються «слугами народу» «Коментарів».

У статті згадується, що кандидат начисто скопіював для своєї агітаційної продукції символіку, слогани, стилістику, кольори і навіть шрифти, що використовує партія президента Зеленського. «Твій депутат слуга народу. Олексій Андрійченко. Зробимо їх разом» - ці слова на зеленому тлі прямо зараз розвішані на 51 біг-борді в Дніпрі.

«Андрійченко навіть не посоромився розмістити на листівках портрет і цитату Зеленського поруч зі своїм зображенням, хоча до президента цей кандидат не має ніякого відношення і пов'язаний із зовсім іншими людьми», - йдеться у матеріалі.

Андрійченка під час зустрічей з виборцями супроводжує Михайло Лисенко - заступник міського голови Дніпра Бориса Філатова. З якої причини і на яких підставах чиновник міської адміністрації в робочий час бере участь в агітаційних заходах не зрозуміло.

Як уже згадувалося вище, Андрійченко в обласній раді представляє партію «Укроп». Також в матеріалі «Коментарів» згадується про те, що Олексій Андрійченко - один з найбагатших депутатів Дніпропетровської обласної ради і розкриваються його бізнес-зв'язки.

«Ми зараз бачимо, що політики почали масово копіювати президентські вибори, зокрема копіювати кампанію Зеленського», - заявив 5 липня під час прес-конференції генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель. Використовувати популярність бренду Володимира Зеленського та його партії щоб заплутати виборців дійсно намагаються сотні кандидатів, які в реальності не мають до президента і «Слуги народу» ніякого відношення.

У статті також йдеться про те, що кандидати-клони, яких реєструють на округах лише для того, щоб вкрасти у конкурента частку відсотка - вже минуле століття брудних політтехнологій. Нове слово в електоральному шахрайстві - реєстрація благодійних фондів, громадських організацій і приватних підприємств з варіацією словосполучення «слуга народу» в назві.

Журналісти видання «Дзеркало тижня» нарахували більше 80 мажоритарників, які вказали об'єктом висунення подібні структури. Більшість з цих організацій були зареєстровані в 2019 році.

Сьогодні фейкового «слугу народу» можна знайти чи не на кожному окрузі.

Наприклад, у Києві відразу на трьох округах (214, 217, 221) від Громадської організації «Слуга народу» (зареєстрованої в березні 2019 роки) йдуть на вибори по одному кандидату. За перемогу в 74 і 75 округах Запорізької області, а також на 38 окрузі на Дніпропетровщині, боротимуться представники Громадської організації «Слуга для народу» (дата реєстрації - травень 2019 року). У Полтавській області на 146 окрузі балотується 21-річна керівниця приватного підприємства «Слуга-народу» Тетяна Олексієнко, а одним з її конкурентів став директор ПП «Слуга народу» Віталій Дедюрін. Обидва цих «підприємства» були зареєстровані тільки в червні.

Політолог Валентин Гладких впевнений, що абсолютна більшість фейковий «слуг народу» йде на вибори не для перемоги, а щоб відтягнути голоси у партії Зеленського.

«Щоб перешкодити цьому справжні кандидати від «Слуги народу» повинні активніше працювати зі своїми виборцями і доносити їм правду. Не думаю, що за допомогою такої мімікрії хтось в реальності розраховує виграти вибори», - говорить Гладких.