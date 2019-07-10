Кум Медведчука зі «Слуги народу» не має права балотуватися у Раду - ЗМІ



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За інформацією ЗМІ, сукупна тривалість перебування Андрія Холодова за кордоном - понад 200 днів на рік Колаж: «Схеми»

Як дізнались журналісти від джерел в Держприкордонслужбі, Холодов «живе на дві країни» - в Австрії та Україні

Андрій Холодов, який балотується у Верховну Раду за списком партії «Слуга народу» під номером 22 та є кумом Віктора Медведчука, не може балотуватися в парламент, бо останні п’ять років не жив безперервно в Україні.

Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми».

Як дізнались журналісти від джерел в Держприкордонслужбі, Холодов «живе на дві країни» - в Австрії та Україні.

«Найбільш показовим є 2015 рік: Андрій Холодов щонайменше 204 дні протягом цього року знаходився за межами України. Журналісти проаналізували дані його перельотів з початку січня по кінець грудня, переважна більшість яких - до Відня», - йдеться в матеріалі.

Водночас за українським законодавством, безперервним проживання в Україні вважається, якщо разовий виїзд особи за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік - 180 днів.

Таким чином, Холодов порушує вимогу виборчого законодавства, яка забороняє балотуватися в депутати особам, що не проживали в Україні останні п’ять років.

Сам Холодов на прохання журналістів про коментар не відповів.

Нагадаємо, нещодавно партія «Слуга народу» під час з’їзду виключила зі свого виборчого списку сімох кандидатів у депутати, про трьох із яких раніше повідомляли журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») – №71 Романа Боярчука, №99 Михайла Соколова та №170 Анастасію Рагімову.

Водночас, інші кандидати «Слуги Народу», про яких розповідали журналісти як про осіб із суперечливою репутацією – такі як №22 Андрій Холодов – зберегли свої місця у виборчому списку.