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    Політика

    Виключений зі списку «Слуги народу» Соколов готується подавати до суду

    • Розсилка
    У Соколова український паспорт вже два роки - Виключений зі списку «Слуги народу» Соколов готується подавати до суду
    У Соколова український паспорт вже два роки

    Претензій до президентської партії у Михайла Соколова немає, але щоб у суспільства не було сумнівів щодо відсутності російського громадянства, то він звернеться в суд

    Михайло Соколов, якого 7 липня виключили з виборчого списку «Слуги народу», буде через суд добиватися визнання того, що він вже не є громадянином Росії. Про це він заявив сьогодні на пресконференції в Києві.

    Нагадаємо, журналісти «Схем» з’ясували, що у Соколова, який був №99 в списку «Слуги народу», є російський паспорт - на сайтах Федеральної податкової служби та Управління з питань міграції РФ є інформація, що його паспорт досі дійсний.

    Сьогодні Соколов пояснив, що мешкає в Україну з 2005 року. В 2009 отримав вид на проживання, а в 2014 році звернувся за українським паспортом. «Три роки я чекав на його отримання. Тільки з третьої спроби у 2017 році я отримав громадянство», - повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Соколов додав, що за нього клопотали колишні міністри агрополітики Ігор Швайка та Олексій Павленко.

    Він з розумінням поставився до рішення партії.

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    «Я не тільки не маю претензій до партії «Слуга народу», я розумію, чому вони так зробили. За той час, що я там був усередині, побачив, що там є багато хороших людей, які щиро хочуть щось змінити», - відзначив Соколов, зазначивши, що у суспільства є сумніви щодо його громадянства.

    «І ці сумніви коштували мені мандата... Але це також означає, що усі ми фактично позбавлені свого виборчого права. Щоб цих сумнівів не було, ми будемо звертатись в український суд з проханням, щоб він встановив, коли Соколов вийшов з російського громадянства. Чи є він російським громадянином», - заявив він.

    Зараз Соколов разом з адвокатами працюємо над тим, щоб правильно оформити звернення до суду, щоб його не відхилили за формальними підставами.

    «Для мене важливо, щоб суспільство почуло.., що ми не люди другого гатунку», - озвучив свою позицію колишній кандидат в депутати.

    В якості аргументів того, що немає російського  громадянства, Соколов навів декларацію про відмову від іноземного громадянства.

    Згідно закону України, людина виходить з іншого громадянства в момент підписання цієї декларації - Соколов
    Згідно закону України, людина виходить з іншого громадянства в момент підписання цієї декларації - Соколов

    Також він розповів про свої спроби вийти з російського громадянства за російськими законами. «Я почав закривати російську заборгованість. З’ясувалось, що я винен 30 рублів Російській федерації, але там не знають за що саме я заборгував. А якщо не знають за що, то я не можу закрити борг… Мати повинна була їхати з Петербургу в Москву, щоб погасити борг», - поскаржився Соколов, додавши, що йому навіть відмовили у виписці з квартири.

    «Я пішов до нотаріусу і зробив нотаріально завірену заяву про вихід з російського громадянства. Це офіційні папери, які показують, що я все це відправив поштою в російське консульство… Я зробив все, що можна було виконати в Україні, до моменту подачі в ЦВК документів як кандидата в депутати», - стверджує він.

    Партія «Слуга народу» 7 липня на третьому етапі свого передвиборчого з'їзду ухвалила рішення про виключення семи кандидатів в народні депутати зі свого виборчого списку. Двоє з них були виключені за власним бажанням. Інші п’ять - Роман Боярчук (№ 71), Віталій Вітікач (№ 177), Ольга Кавун (№ 78),  Михайло Соколов (№ 99), Анастасія Рагімова (№ 170).

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