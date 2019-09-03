На Хмельниччині вночі згоріли два зерносклади



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Пожежа сталася на території Старокостянтинівського елеватора ПАТ «ДПЗКУ»

У Хмельницькій області в ніч на вівторок, 3 вересня, у м. Старокостянтинів на території Старокостянтинівського елеватора ПАТ «ДПЗКУ» виникла пожежа двох зерноскладів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Повідомлення про надзвичайну подію надійшло рятувальникам о 3:56.

О 5:40 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

«Вогнем знищено два порожні зерносклади на площі 1 100 кв м, врятовано три склади, які розташовані поруч», - розповіли в ДСНС.

До гасіння залучалося 25 чоловік та сім одиниць техніки, з них від ДСНС 11 чоловік особового складу та чотири одиниці техніки.

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