На Хмельниччині вночі згоріли два зерносклади
Пожежа сталася на території Старокостянтинівського елеватора ПАТ «ДПЗКУ»
У Хмельницькій області в ніч на вівторок, 3 вересня, у м. Старокостянтинів на території Старокостянтинівського елеватора ПАТ «ДПЗКУ» виникла пожежа двох зерноскладів.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Повідомлення про надзвичайну подію надійшло рятувальникам о 3:56.
О 5:40 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.
«Вогнем знищено два порожні зерносклади на площі 1 100 кв м, врятовано три склади, які розташовані поруч», - розповіли в ДСНС.
До гасіння залучалося 25 чоловік та сім одиниць техніки, з них від ДСНС 11 чоловік особового складу та чотири одиниці техніки.
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