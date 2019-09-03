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    На Хмельниччині вночі згоріли два зерносклади

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    На Хмельниччині вночі згоріли два зерносклади

    Пожежа сталася на території Старокостянтинівського елеватора ПАТ «ДПЗКУ»

    У Хмельницькій області в ніч на вівторок, 3 вересня, у м. Старокостянтинів на території Старокостянтинівського елеватора ПАТ «ДПЗКУ» виникла пожежа двох зерноскладів.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    Повідомлення про надзвичайну подію надійшло рятувальникам о 3:56.

    О 5:40  підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

    «Вогнем знищено два порожні зерносклади на площі 1 100 кв м, врятовано три склади, які розташовані поруч», - розповіли в ДСНС.

    До гасіння залучалося 25 чоловік та сім одиниць техніки, з них від ДСНС 11 чоловік особового складу та чотири одиниці техніки.

    Нагадаємо, 17 серпня у готелі «Токіо Стар» в Одесі сталася пожежа. Загинули дев’ять людей, десять постраждалих.

    20 серпня Київський райсуд Одеси обрав власнику готелю «Токіо Стар» Вадиму Чорному запобіжний захід - 60 діб слідчого ізолятора без права вийти під грошову заставу.

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