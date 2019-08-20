Без права на заставу: суд відправив власника одеського готелю у СІЗО



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Суд в Одесі взяв під арешт власника згорілого готелю Вадима Чорного





Суддя відмовив головному рабину півдня України взяти на поруки підозрюваного

60 діб слідчого ізолятора без права вийти під грошову заставу — такий запобіжний захід обрав сьогодні Київський райсуд Одеси власнику готелю «Токіо Стар» Вадиму Чорному.

Суддя Вадим Іванчук відмовив головному рабину півдня України Авроому Вольфу, який готовий був взяти на поруки підозрюваного, повідомляє «Думська».

Нагадаємо, у ніч на суботу, 17 серпня, у готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідній в Одесі сталася пожежа. Загинули дев’ять людей, десять постраждалих.

За даними ДСНС, 17 серпня о 01:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те що у м. Одеса по вул. Водопровідна, 1а, в готелі «Токіо Стар» виникла пожежа. О 01:39 на місце події прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили загорання на другому поверсі орієнтовно на площі 200 кв м.

На час пожежі в готелі знаходилось орієнтовно 200 осіб. Під час ліквідації пожежі евакуйовано 136 осіб, врятовано – 7. О 03:36 пожежу було локалізовано та о 04:32 ліквідовано на площі 1000 кв м.

Після трагедії в готелі «Токіо Стар» поліція провела ряд обшуків на всіх об'єктах, власником яких є Вадим Чорний.

Прокуратура Одещини повідомила про підозру власнику готелю «Токіо Стар».