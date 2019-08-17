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    Кількість жертв пожежі в одеському готелі зросла

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    Після пожежі в готелі&nbsp;<span>&laquo;Токіо Стар&raquo; відбуваються слідчі дії</span><span></span> - Кількість жертв пожежі в одеському готелі зросла
    Після пожежі в готелі «Токіо Стар» відбуваються слідчі дії

    Під час слідчих дій в готелі знайдено ще одне тіло людини

    Сьогодні, 17 серпня, о 14:12 під час проведення слідчих дій на місці пожежі в готелі «Токіо Стар» на вул. Водопровідна, 1а в Одесі виявлено тіло ще одного загиблого. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Таким чином, кількість загиблих під час пожежі в готелі становить дев’ять осіб.

    Як повідомляв «Главком»у ніч на суботу, 17 серпня, в одеському готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідна, 1 сталася пожежа. Раніше повідомлялося, що загинули вісім людей, постраждали 10 осіб. Серед них шестеро людей перебувають у реанімації.

    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення протипожежної безпеки.

    Президент Володимир Зеленський назвав власника готелю Вадима Чорного відповідальним за трагедію.

    Чорний запевняє, що сигналізація в готелі була справною.

    Одеська поліція назвала основні версії пожежі в готелі.

    За даними МВС, під час пожежі в готелі «Токіо Стар» евакуювали 136 людей. Серед евакуйованих було 29 іноземців. В тому числі 14 білорусів, 5 французів, 2 громадянина США, 1 англієць, 2 турки та одна людина зі Сьєрра-Леоне. Всього людей в готелі на початку пожежі було 200 осіб. За інформацією одеських ЗМІ, готель «Токіо Стар» є найдешевшим у місті з вартістю номера від 350 грн на добу.

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