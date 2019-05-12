  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Наступного тижня в Україні знову дощитиме

    • Розсилка
    Наступного тижня в Україні знову дощитиме
    Фото «Погляд»

    16-17 травня грозові дощі, лише у південних та східних областях 16 травня без опадів

    Завтра в Україні мінлива хмарність. Вночі в Приазов'ї, вдень в Україні місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці в Україні, крім північних та східних областей, подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°, в Карпатах та Прикарпатті 13-18°, повідомили у прес-службі «Укргідрометцентру».

    «14-15 травня в Україні мінлива хмарність. У західних областях вночі 14 травня без опадів, в решту часу грозові дощі; температура вночі 7-12°, вдень 15-20°. На решті території без опадів, лише у північних та Вінницькій областях вдень 15 травня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; температура вночі 9-14°, вдень 20-25°. Вітер в Україні змінних напрямків, 3-8 м/с.», - повідомили синоптики.

    16-17 травня грозові дощі, лише у південних та східних областях 16 травня без опадів. Температура вночі 11-17°, вдень 21-27°, у західних областях місцями 18-20°.

    Читайте також
    прогноз погоди Україна вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ