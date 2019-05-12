Наступного тижня в Україні знову дощитиме



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Фото «Погляд»

16-17 травня грозові дощі, лише у південних та східних областях 16 травня без опадів

Завтра в Україні мінлива хмарність. Вночі в Приазов'ї, вдень в Україні місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці в Україні, крім північних та східних областей, подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°, в Карпатах та Прикарпатті 13-18°, повідомили у прес-службі «Укргідрометцентру».

«14-15 травня в Україні мінлива хмарність. У західних областях вночі 14 травня без опадів, в решту часу грозові дощі; температура вночі 7-12°, вдень 15-20°. На решті території без опадів, лише у північних та Вінницькій областях вдень 15 травня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; температура вночі 9-14°, вдень 20-25°. Вітер в Україні змінних напрямків, 3-8 м/с.», - повідомили синоптики.

16-17 травня грозові дощі, лише у південних та східних областях 16 травня без опадів. Температура вночі 11-17°, вдень 21-27°, у західних областях місцями 18-20°.