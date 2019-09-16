На Київщині дві людини загинули через загоряння сухої трави



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Крім того, дитячі пустощі призвели до вигоряння 10 гектарів поля кукурудзи у с. Хмелівка Тетіївського району Фото: Відділ комунікації поліції Київської області

У с. Гайове в результаті пожежі чоловік отримав 90% опіків тіла, постраждалий помер у лікарні

На Київщині внаслідок загоряння сухої трави загинули дві людини.

Про це 16 вересня повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.

«Так, внаслідок пожежі загинув житель с. Бикова Гребля Білоцерківського району. Ще один трагічний випадок стався у с. Гайове Броварського району. В результаті пожежі чоловіка з 90% опіків тіла доставлено до реанімації, де згодом він помер», - заявили в поліції.

Зазначається, що попередньо, причиною загоряння став недопалок цигарки, який потрапив у сухі гілки.

Крім того, дитячі пустощі призвели до вигоряння 10 гектарів поля кукурудзи у с. Хмелівка Тетіївського району.

«Із вогнем гралася неповнолітня дівчина. На щастя, у цьому випадку минулося без жертв. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події, для дачі відповідної кваліфікації діям дитини», - говориться у повідомленні.

Поліція Київщини закликала громадян уникати паління сухої трави.

Нагадаємо, на Київщині поблизу с. Кривошиїнці Сквирського району на приватному полі з соєю виникла пожежа, в результаті знищено посіви сої на площі 30 гектарів.