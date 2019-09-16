На Київщині згоріло 30 гектарів сої



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Ілюстративне фото

Пожежа сталася на приватному полі з соєю поблизу с. Кривошиїнці

На Київщині поблизу с. Кривошиїнці Сквирського району на приватному полі з соєю (загальна площа поля близько 55 га) виникла пожежа.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Займання сталося 15 вересня о 17:38.

«Внаслідок пожежі знищено посіви сої на площі 30 га, врятовано посіви сої на площі 25 га. Причина пожежі та збитки встановлюються», - говориться у повідомленні.

О 18:49 підрозділами ДСНС пожежу було ліквідовано.

До слова, 12 вересня сталося загоряння комбайна під час роботи на полі поблизу автодороги Тараща – Салиха у Таращанському районі Київщини.