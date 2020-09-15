На Кіпрі очікують обвалу цін на житло
Банкіри офшорної зони, якою є Кіпр, зобов'язані реалізувати отримане майно протягом трьох років
Кіпрські рієлтори побоюються, що ціни на житло в країні можуть різко знизитися через масовий розпродаж заставних квадратних метрів. Про це повідомляє Cyprus Property News.
Як зазначає видання, в період з 2014-го по березень 2020 року кіпрські банки скоротили обсяг «токсичної» кредитної заборгованості з 28 до 8 мільярдів євро шляхом вилучення нерухомості у боржників. Але тепер банкіри повинні позбутися від цих об'єктів – за правилами Банківського союзу ЄС, вони зобов'язані реалізувати отримане майно протягом трьох років. Цей термін можна продовжити на один-два роки. Якщо квадратні метри залишаються у власності банків, їм загрожують штрафи.
«У найближчому майбутньому кредитні організації будуть активно виводити об'єкти на ринок», – передрікають кіпрські агенти з продажу нерухомості. Це, на їхню думку, призведе до надлишку пропозиції й спровокує обвал цін на житло в популярному офшорі.
Найбільш популярні кіпрські об'єкти з видами на море, в пішій доступності від необхідної інфраструктури. Популярні бюджети – до 300 тисяч євро (цієї суми вистачить на віллу в передмісті Пафосу) і до 2 мільйонів євро (такі угоди дають право на участь у паспортній програмі).
Нагадаємо, що влада італійського села пропонує туристам безкоштовне житло.