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    Економічна криза та коронавірус обвалили попит на житло у Москві

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    <p>Обсяги реалізації &laquo;двокімнатних&raquo; знизилися на 27 відсотків, студій &ndash; на 23 відсотки, &laquo;трьохкімнатних&raquo; &ndash; на 24 відсотки.</p> - Економічна криза та коронавірус обвалили попит на житло у Москві

    Обсяги реалізації «двокімнатних» знизилися на 27 відсотків, студій – на 23 відсотки, «трьохкімнатних» – на 24 відсотки.

    Продажі однокімнатних квартир впали більш ніж на третину

    За підсумками першого півріччя нинішнього року попит на однокімнатні квартири в московських новобудовах економ- і комфорт-класу знизився на 34% в порівнянні з показником за минулий рік. Про це свідчать матеріали агентства «Азбука Житла».                 

    Аналітики підрахували, що за січень-червень обсяг продажів на первинному ринку житла Москви (без урахування приєднаних територій) знизився на 18%. При цьому в масовому сегменті продаж обвалився на 28%, а в бізнес-класі, навпаки, в першому півріччі нинішнього року кількість угод зросла на 4%.

    У недорогому житлі найбільше впав продаж однокімнатних квартир – більш ніж на третину. Обсяги реалізації двокімнатних квартир знизилися на 27%, студій – на 23%, трьохкімнатних квартир – на 24%.

    «Видно, що бізнес-клас відчуває себе більш впевнено. Серед населення відзначається зменшення кількості проданих квартир, крім багатокімнатних (від чотирьох кімнат і більше) – тут кількість проданого житла збільшилася на 2%», – роблять висновок експерти.

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