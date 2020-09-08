Як у серпні змінилися ціни на вторинне житло в Києві: статистика за районами



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Ціни на вторинному ринку житла поповзли вгору

Найбільше подорожчали однокімнатні квартири

За серпень 2020 року середня ціна квадратного метра на вторинному ринку житла в Києві збільшилась на 0,16% і склала $1785 за кв. м.

Про це повідомляє портал realt.ua.

За місяць кількість пропозицій в базі збільшилась на 4,51%.

Максимальне падіння цін в Оболонському районі (-0,87%). Максимальне зростання - в Святошинському районі (+2,88%).

Середня вартість квадратного метра на 1 вересня 2020 року:

Центр — $2295 (+0,26%)

Правий берег (без центру) — $1745 (0%)

Лівий берег — $1245 (+1,79%)

Ріелтори повідомляють, що:

однокімнатні квартири виросли в ціні на 1,46%,

двокімнатні подорожчали на 0,22%,

трикімнатні впали в ціні на 0,05%.

Продаж квартир на вторинному ринку в Києві (1 серпня — 1 вересня 2020 р.)

Район %

по районах 1 кім.

($ за кв. м) 2 кім.

($ за кв. м) 3 кім.

($ за кв. м) 4 кім.

($ за кв. м) УСІ кім.

($ за кв. м) 1.Голосіївський 10.80% 1773

+3.86% 1735

+2.18% 1696

+0.83% 1899

+0.53% 1746

+1.74% 2.Дарницький 12.60% 1351

+1.35% 1317

+2.17% 1147

+0.43% 1092

+2.24% 1224

+1.66% 3.Деснянський 1.93% 978

+0.61% 906

+2.25% 816

+1.36% 732

-2.91% 879

+1.03% 4.Дніпровський 8.95% 1398

+2.34% 1338

+2.13% 1302

+1.48% 1400

-1.40% 1351

+1.35% 5.Оболонський 11.15% 1569

-2.06% 1786

-1.76% 1852

-0.48% 1928

+0.15% 1814

-0.87% 6.Печерський 24.51% 2422

-0.28% 2355

+0.38% 2385

-0.12% 2643

+0.53% 2433

+0.16% 7.Подільський 3.53% 1459

+3.32% 1531

-1.16% 1669

-1.06% 1932

+0.88% 1641

-0.06% 8.Святошинський 3.62% 1088

+3.62% 1127

+3.68% 1056

+3.12% 923

+3.70% 1070

+2.88% 9.Солом'янський 7.30% 1375

+1.70% 1402

+0.07% 1288

+0.54% 1306

+2.03% 1347

+0.74% 10.Шевченківський 15.60% 1856

+1.25% 1893

-0.21% 2006

-0.79% 2179

+0.18% 2000

-0.25% Центр 29.02% 2341

-0.29% 2249

+0.85% 2246

+0.09% 2430

0% 2295

+0.26% Лівий берег 23.49% 1329

+3.10% 1294

+2.05% 1177

+1.37% 1199

+0.41% 1245

+1.79% Правий берег (без центру) 47.45% 1629

+1.68% 1705

+0.23% 1741

-0.74% 1973

+0.76% 1745

0% Усі райони 100% 1658

+1.46% 1768

+0.22% 1760

-0.05% 2011

-0.14% 1785

+0.16%

Як повідомлялося, серпень у Києві ознаменувався зростанням цін на первинному ринку житла і поверненням на докарантинні позиції.