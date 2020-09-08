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    Як у серпні змінилися ціни на вторинне житло в Києві: статистика за районами

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    Ціни на вторинному ринку житла поповзли вгору - Як у серпні змінилися ціни на вторинне житло в Києві: статистика за районами
    Ціни на вторинному ринку житла поповзли вгору

    Найбільше подорожчали однокімнатні квартири

    За серпень 2020 року середня ціна квадратного метра на вторинному ринку житла в Києві збільшилась на 0,16% і склала $1785 за кв. м.

    Про це повідомляє портал realt.ua.

    За місяць кількість пропозицій в базі збільшилась на 4,51%.

    Максимальне падіння цін в Оболонському районі (-0,87%). Максимальне зростання - в Святошинському районі (+2,88%).

    Середня вартість квадратного метра на 1 вересня 2020 року:

    • Центр — $2295 (+0,26%)
    • Правий берег (без центру) — $1745 (0%)
    • Лівий берег — $1245 (+1,79%)

    Ріелтори повідомляють, що:

    • однокімнатні квартири виросли в ціні на 1,46%,
    • двокімнатні подорожчали на 0,22%, 
    • трикімнатні впали в ціні на 0,05%.

    Продаж квартир на вторинному ринку в Києві (1 серпня — 1 вересня 2020 р.)

    Район

    %
    по районах

    1 кім.
    ($ за кв. м)

    2 кім.
    ($ за кв. м)

    3 кім.
    ($ за кв. м)

    4 кім.
    ($ за кв. м)

    УСІ кім.
    ($ за кв. м)

    1.Голосіївський

    10.80% 

    1773  
    +3.86%

    1735  
    +2.18%

    1696  
    +0.83%

    1899  
    +0.53%

    1746  
    +1.74%

    2.Дарницький

    12.60%

    1351  
    +1.35%

    1317  
    +2.17%

    1147  
    +0.43%

    1092  
    +2.24%

    1224  
    +1.66%

    3.Деснянський

      1.93%

    978  
    +0.61%

    906  
    +2.25%

    816  
    +1.36%

    732  
    -2.91%

    879  
    +1.03%

    4.Дніпровський

      8.95%

    1398  
    +2.34%

    1338  
    +2.13%

    1302  
    +1.48%

    1400  
    -1.40%

    1351  
    +1.35%

    5.Оболонський

    11.15%

    1569  
    -2.06%

    1786  
    -1.76%

    1852  
    -0.48%

    1928  
    +0.15%

    1814  
    -0.87%

    6.Печерський

    24.51%

    2422  
    -0.28%

    2355  
    +0.38%

    2385  
    -0.12%

    2643  
    +0.53%

    2433  
    +0.16%

    7.Подільський

      3.53%

    1459  
    +3.32%

    1531  
    -1.16%

    1669  
    -1.06%

    1932  
    +0.88%

    1641  
    -0.06%

    8.Святошинський

      3.62%

    1088  
    +3.62%

    1127  
    +3.68%

    1056  
    +3.12%

    923  
    +3.70%

    1070  
    +2.88%

    9.Солом'янський

      7.30%

    1375  
    +1.70%

    1402  
    +0.07%

    1288  
    +0.54%

    1306  
    +2.03%

    1347  
    +0.74%

    10.Шевченківський

    15.60%

    1856  
    +1.25%

    1893  
    -0.21%

    2006  
    -0.79%

    2179  
    +0.18%

    2000  
    -0.25%

    Центр

    29.02%

    2341  
    -0.29%

    2249  
    +0.85%

    2246  
    +0.09%

    2430
    0%

    2295  
    +0.26%

    Лівий берег

    23.49%

    1329  
    +3.10%

    1294  
    +2.05%

    1177  
    +1.37%

    1199  
    +0.41%

    1245  
    +1.79%

    Правий берег (без центру)

    47.45%

    1629  
    +1.68%

    1705  
    +0.23%

    1741  
    -0.74%

    1973  
    +0.76%

    1745
    0%

    Усі райони

    100%

    1658  
    +1.46%

    1768  
    +0.22%

    1760  
    -0.05%

    2011  
    -0.14%

    1785  
    +0.16%

    Як повідомлялося, серпень у Києві ознаменувався зростанням цін на первинному ринку житла і поверненням на докарантинні позиції.

    Київ нерухомість ціни житло квартира
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