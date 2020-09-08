Як у серпні змінилися ціни на вторинне житло в Києві: статистика за районами
Найбільше подорожчали однокімнатні квартири
За серпень 2020 року середня ціна квадратного метра на вторинному ринку житла в Києві збільшилась на 0,16% і склала $1785 за кв. м.
Про це повідомляє портал realt.ua.
За місяць кількість пропозицій в базі збільшилась на 4,51%.
Максимальне падіння цін в Оболонському районі (-0,87%). Максимальне зростання - в Святошинському районі (+2,88%).
Середня вартість квадратного метра на 1 вересня 2020 року:
- Центр — $2295 (+0,26%)
- Правий берег (без центру) — $1745 (0%)
- Лівий берег — $1245 (+1,79%)
Ріелтори повідомляють, що:
- однокімнатні квартири виросли в ціні на 1,46%,
- двокімнатні подорожчали на 0,22%,
- трикімнатні впали в ціні на 0,05%.
Продаж квартир на вторинному ринку в Києві (1 серпня — 1 вересня 2020 р.)
|
Район
|
%
|
1 кім.
|
2 кім.
|
3 кім.
|
4 кім.
|
УСІ кім.
|
1.Голосіївський
|
10.80%
|
1773
|
1735
|
1696
|
1899
|
1746
|
2.Дарницький
|
12.60%
|
1351
|
1317
|
1147
|
1092
|
1224
|
3.Деснянський
|
1.93%
|
978
|
906
|
816
|
732
|
879
|
4.Дніпровський
|
8.95%
|
1398
|
1338
|
1302
|
1400
|
1351
|
5.Оболонський
|
11.15%
|
1569
|
1786
|
1852
|
1928
|
1814
|
6.Печерський
|
24.51%
|
2422
|
2355
|
2385
|
2643
|
2433
|
7.Подільський
|
3.53%
|
1459
|
1531
|
1669
|
1932
|
1641
|
8.Святошинський
|
3.62%
|
1088
|
1127
|
1056
|
923
|
1070
|
9.Солом'янський
|
7.30%
|
1375
|
1402
|
1288
|
1306
|
1347
|
10.Шевченківський
|
15.60%
|
1856
|
1893
|
2006
|
2179
|
2000
|
Центр
|
29.02%
|
2341
|
2249
|
2246
|
2430
|
2295
|
Лівий берег
|
23.49%
|
1329
|
1294
|
1177
|
1199
|
1245
|
Правий берег (без центру)
|
47.45%
|
1629
|
1705
|
1741
|
1973
|
1745
|
Усі райони
|
100%
|
1658
|
1768
|
1760
|
2011
|
1785
Як повідомлялося, серпень у Києві ознаменувався зростанням цін на первинному ринку житла і поверненням на докарантинні позиції.