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    У світі

    Влада італійського села пропонує туристам безкоштовне житло

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    Село в Італії вирішили врятувати за допомогою безкоштовного житла - Влада італійського села пропонує туристам безкоштовне житло
    Село в Італії вирішили врятувати за допомогою безкоштовного житла

    Попит виявився настільки великий, що в селі просто не вистачило будинків

    Влада італійського села Сан-Джованні вирішила врятувати його від вимирання і влаштувала акцію: вони дозволили туристам безкоштовно пожити сім ночей в порожніх будинках.

    Про це пише Mirror.

    Ініціатива стартувала в червні 2020 року і виявилася настільки популярною, що на участь у програмі було подано більше восьми тисяч заявок. 

    Бажаючі відпочити в Сан-Джованні намагалися забронювати житло з різних куточків земної кулі: від США до Китаю.

    Карантин через коронавірус і закриті в зв'язку з цим кордони також зіграли роль.

    «У нас було близько 70 запитів з Казахстану, кілька з віддалених російських міст ... з усього світу, дійсно», - заявив глава місцевої асоціації з культури Стефано Тротта.

    Сан-Джованні зіткнулося з проблемою вимирання населення. За кілька десятиліть воно скоротилося з декількох тисяч до приблизно 500 осіб. Молодь виїхала до Риму, який знаходиться в двох годинах їзди. За допомогою акції влада хотіла привернути людей і зробити село туристичним центром.

    Але попит виявився настільки великий, що в селі просто не вистачило будинків - воно може прийняти тільки 12 відвідувачів на тиждень. Тому туристів, яким не вистачило безкоштовного житла, направили в сусідні села.

    До акції приєдналися і інші регіони. Наприклад, в Кампанії, в селі Сан-Мауро-ла-Брука, можна зняти номер з видом на море всього за два євро на добу.

    Італія туризм житло село карантин населення коронавірус
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