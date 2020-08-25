Влада італійського села пропонує туристам безкоштовне житло
Попит виявився настільки великий, що в селі просто не вистачило будинків
Влада італійського села Сан-Джованні вирішила врятувати його від вимирання і влаштувала акцію: вони дозволили туристам безкоштовно пожити сім ночей в порожніх будинках.
Про це пише Mirror.
Ініціатива стартувала в червні 2020 року і виявилася настільки популярною, що на участь у програмі було подано більше восьми тисяч заявок.
Бажаючі відпочити в Сан-Джованні намагалися забронювати житло з різних куточків земної кулі: від США до Китаю.
Карантин через коронавірус і закриті в зв'язку з цим кордони також зіграли роль.
«У нас було близько 70 запитів з Казахстану, кілька з віддалених російських міст ... з усього світу, дійсно», - заявив глава місцевої асоціації з культури Стефано Тротта.
Сан-Джованні зіткнулося з проблемою вимирання населення. За кілька десятиліть воно скоротилося з декількох тисяч до приблизно 500 осіб. Молодь виїхала до Риму, який знаходиться в двох годинах їзди. За допомогою акції влада хотіла привернути людей і зробити село туристичним центром.
Але попит виявився настільки великий, що в селі просто не вистачило будинків - воно може прийняти тільки 12 відвідувачів на тиждень. Тому туристів, яким не вистачило безкоштовного житла, направили в сусідні села.
До акції приєдналися і інші регіони. Наприклад, в Кампанії, в селі Сан-Мауро-ла-Брука, можна зняти номер з видом на море всього за два євро на добу.