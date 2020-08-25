Влада італійського села пропонує туристам безкоштовне житло



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Село в Італії вирішили врятувати за допомогою безкоштовного житла

Попит виявився настільки великий, що в селі просто не вистачило будинків

Влада італійського села Сан-Джованні вирішила врятувати його від вимирання і влаштувала акцію: вони дозволили туристам безкоштовно пожити сім ночей в порожніх будинках.

Про це пише Mirror.

Ініціатива стартувала в червні 2020 року і виявилася настільки популярною, що на участь у програмі було подано більше восьми тисяч заявок.

Бажаючі відпочити в Сан-Джованні намагалися забронювати житло з різних куточків земної кулі: від США до Китаю.

Карантин через коронавірус і закриті в зв'язку з цим кордони також зіграли роль.

«У нас було близько 70 запитів з Казахстану, кілька з віддалених російських міст ... з усього світу, дійсно», - заявив глава місцевої асоціації з культури Стефано Тротта.

Сан-Джованні зіткнулося з проблемою вимирання населення. За кілька десятиліть воно скоротилося з декількох тисяч до приблизно 500 осіб. Молодь виїхала до Риму, який знаходиться в двох годинах їзди. За допомогою акції влада хотіла привернути людей і зробити село туристичним центром.

Але попит виявився настільки великий, що в селі просто не вистачило будинків - воно може прийняти тільки 12 відвідувачів на тиждень. Тому туристів, яким не вистачило безкоштовного житла, направили в сусідні села.

До акції приєдналися і інші регіони. Наприклад, в Кампанії, в селі Сан-Мауро-ла-Брука, можна зняти номер з видом на море всього за два євро на добу.