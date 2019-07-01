На Кіпрі впала ракета, яка могла бути випущена з території Сирії (фото)



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Фото: twitter.com/greeenorg

Падіння сталося близько 1 години ночі приблизно в 20 км на північний схід від Нікосії на території Північного Кіпру, визнаного тільки Туреччиною

На Кіпрі в понеділок вранці недалеко від столиці Нікосії впала ракета, яка, ймовірно, збилася з курсу, в результаті вибуху постраждалих немає. Про це повідомляє Cyprus Mail.

Падіння сталося близько 1 години ночі приблизно в 20 км на північний схід від Нікосії на території Північного Кіпру, визнаного тільки Туреччиною.

Ракета впала і вибухнула на пагорбі, після чого почалася пожежа.

Лідер кіпріотів-турків Мустафа Акінджи пов'язав інцидент з військовими операціями на Близькому Сході, але військові поки проводять розслідування і офіційно не оголошували приналежність ракети.

Фото: cyprus-mail.com

Кіпр близький до Сирії, а ізраїльські військові літаки минулої ночі завдали ракетного удару по позиціях сирійської армії в провінції Хомс і на околиці Дамаска.

Якщо буде підтверджено, що ракета була випущена під час цієї операції, це буде перший випадок, коли острів виявився під перехресним вогнем військових операцій на Близькому Сході.

Військовий аналітик кіпріотів-греків Андреас Пентарас заявив, що уламки можуть належати російській ракеті С-200, такі є на озброєнні сирійської армії.

Джерело: Європейська правда