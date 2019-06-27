Поверення Росії до ПАРЄ: результати голосування



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Засідання ПАРЄ

Згідно з рішенням ПАРЄ, делегація РФ повернулася до роботи в асамблеї з повним набором повноважен

Делегації 20 країн у ПАРЄ переважною більшістю підтримали рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без жодних обмежень, тоді як проти проголосувала переважна більшість делегацій 11 країн.

Списки опублікувало видання «Європейська правда».

Підтримали переважною більшістю делегатів:

Вірменія (чотири - за), Австрія (п’ять - за), Азербайджан (шість - за), Швейцарія (три - за, один - проти), Кіпр (два - за), Німеччина (вісім - за, два - проти), Іспанія ( п’ять - за, один - утримався), Фінляндія (п’ять - за), Франція (14 - за), Угорщина (чотири - за), Ірландія (три - за, один - утримався), Ісландія (два - за), Італія (15 - за), Люксембург (три - за), Мальта (один - за), Норвегія (п’ять - за), Португалія (два - за), Сербія (шість - за), Сан-Марино (два - за), Туреччина (сім - за).

Переважно утрималися або однакова кількість голосів за і проти:

Андорра (один - за, один - утримався), Бельгія (чотири - утрималися, два - за), Болгарія (один - за, чотири - утрималися), Данія (один - за, один - проти), Хорватія (три - утрималися, один - за, один - проти), Ліхтенштейн (один - за, один - проти), Нідерланди (три - за, три - проти), Швеція (три - за, три - проти)

Переважно проти або повністю не підтримали:

Албанія (два - проти), Естонія (три - проти), Грузія (три - проти), Литва (три - проти), Латвія (два - проти), Польща (дев’ять - проти, один - утримався), Румунія (два - проти), Словенія (один - проти), Словаччина (один - проти), Україна (10 - проти), Велика Британія (13 - проти, два - за).

Нагадаємо, Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Росії без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Україна і делегації шести країн відреагували на повернення РФ до ПАРЄ.

Як відомо, українська делегація у вівторок, 25 червня, в знак протесту проти Росії залишила залу Парламентської асамблеї Ради Європи.