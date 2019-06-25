SpaceX успішно запустила надважку ракету



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За словами генерального директора SpaceX Ілона Маска, дана місія є «найскладнішим запуском компанії»

Носій повинен протягом шести годин вивести на три різні орбіти 24 космічних апарати

Американська компанія SpaceX провела третій пуск надважкої ракети Falcon Heavy з майданчика 39A Космічного центру Кеннеді (США). Про це повідомляється у Twitter компанії.

Носій повинен протягом шести годин вивести на три різні орбіти 24 космічних апарати, включаючи супутники для Військово-повітряних сил (ВПС) США і космічний парус.

Після пуску пара бічних прискорювачів успішно здійснила м'яку вертикальну посадку.

За словами генерального директора SpaceX Ілона Маска, дана місія є «найскладнішим запуском компанії».

У тому ж місяці повідомлялося, що центральний блок, верхня ступінь і обтічник запущеної ракети зроблені SpaceX нещодавно, тоді як пара бічних прискорювачів (B1052 і B1053) використовувалися в другому пуску надважкої ракети.

Перший старт Falcon Heavy відбувся в лютому 2018 року. Другий пуск пройшов в квітні 2019 го. У максимальній конфігурації носій на низьку навколоземну орбіту здатний доставляти 64 тонни. В даний час Falcon Heavy є єдиною в світі діючої надважкої ракетою.