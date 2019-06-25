  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    SpaceX успішно запустила надважку ракету

    • Розсилка
    За словами генерального директора SpaceX Ілона Маска, дана місія є &laquo;найскладнішим запуском компанії&raquo; - SpaceX успішно запустила надважку ракету
    За словами генерального директора SpaceX Ілона Маска, дана місія є «найскладнішим запуском компанії»

    Носій повинен протягом шести годин вивести на три різні орбіти 24 космічних апарати

    Американська компанія SpaceX провела третій пуск надважкої ракети Falcon Heavy з майданчика 39A Космічного центру Кеннеді (США). Про це повідомляється у Twitter компанії.

    Читайте також

    Носій повинен протягом шести годин вивести на три різні орбіти 24 космічних апарати, включаючи супутники для Військово-повітряних сил (ВПС) США і космічний парус.

    Після пуску пара бічних прискорювачів успішно здійснила м'яку вертикальну посадку.

    За словами генерального директора SpaceX Ілона Маска, дана місія є «найскладнішим запуском компанії».

    У тому ж місяці повідомлялося, що центральний блок, верхня ступінь і обтічник запущеної ракети зроблені SpaceX нещодавно, тоді як пара бічних прискорювачів (B1052 і B1053) використовувалися в другому пуску надважкої ракети.

    Перший старт Falcon Heavy відбувся в лютому 2018 року. Другий пуск пройшов в квітні 2019 го. У максимальній конфігурації носій на низьку навколоземну орбіту здатний доставляти 64 тонни. В даний час Falcon Heavy є єдиною в світі діючої надважкої ракетою.

    Читайте також
    США Twitter SpaceX Falcon ракета
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ