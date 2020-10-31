На Кіровоградщині «ковідний» антирекорд: за добу 116 нових випадків захворювання
За темпами розповсюдження небезпечної інфекції Кіровоградщина наздоганяє області Західної України
У Кіровоградській області за минулу добу, 30 жовтня встановлено антирекорд кількості нових випадків захворювання на Covid-19. Про це ідеться в повідомленні обласної державної адміністрації у Facebook з посиланням на голову Кіровоградської ОДА Андрія Назаренка.
«+116 нових випадків Covid-19 за добу! А ще зовсім недавно таку цифру мали за тиждень. Найбільше хворих - у Кропивницькому +51», - зауважив Андрій Назаренко.
За минулу добу в лабораторному центрі провели 657 ПЛР-досліджень і 26 ПЛР-досліджень в обласній лікарні.
Найбільше нових випадків зафіксовано:
- м. Кропивницький – 51;
- Новоукраїнський район – 6;
- м. Олександрія – 12;
- м. Світловодськ – 3;
- Компаніївський район – 1;
- Кропивницький район – 3;
- Бобринецький район – 3;
- Петрівський район – 10;
- Маловисківський район – 8;
- Онуфріївський район – 11;
- Устинівський район – 2;
- Добровеличківський район – 1;
- Благовіщенський район – 1;
- Новгородківський район – 4;
Одужали від коронавірусної інфекції 6 жителів обласного центру, 5 жителів м. Олександрія, 7 жителів Олександрівського району, 6 жителів Компаніївського району, 8 жителів Долинського району, 1 житель Маловисківського району.
Нагадаємо, станом на 31 жовтня у Кіровоградській області п’ять лікарень «першої хвилі», визначених для лікування хворих з коронавірусом, заповнені пацієнтами на 63,4%.
Як повідомляв «Главком», в Україні за минулу добу, 30 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8752 людей. Це на 440 осіб більше, ніж у попередній день (8312). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони щодо поширення коронавірусу.