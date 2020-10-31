  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Кіровоградщині «ковідний» антирекорд: за добу 116 нових випадків захворювання

    • Розсилка
    На Кіровоградщині зафіксований рекорд виявлених нових випадків захворювання на коронавірус - На Кіровоградщині «ковідний» антирекорд: за добу 116 нових випадків захворювання
    На Кіровоградщині зафіксований рекорд виявлених нових випадків захворювання на коронавірус
    Фото: Кіровоградська ОДА

    За темпами розповсюдження небезпечної інфекції Кіровоградщина наздоганяє області Західної України

    У Кіровоградській області за минулу добу, 30 жовтня встановлено антирекорд кількості нових випадків захворювання на Covid-19. Про це ідеться в повідомленні обласної державної адміністрації у Facebook з посиланням на голову Кіровоградської ОДА Андрія Назаренка.

    «+116 нових випадків Covid-19 за добу! А ще зовсім недавно таку цифру мали за тиждень. Найбільше хворих - у Кропивницькому +51», - зауважив Андрій Назаренко.

    За минулу добу в лабораторному центрі провели 657 ПЛР-досліджень і 26 ПЛР-досліджень в обласній лікарні.

    Найбільше нових випадків зафіксовано: 

    • м. Кропивницький – 51;
    • Новоукраїнський район – 6;
    • м. Олександрія – 12;
    • м. Світловодськ – 3;
    • Компаніївський район – 1;
    • Кропивницький район – 3;
    • Бобринецький район – 3;
    • Петрівський район – 10;
    • Маловисківський район – 8;
    • Онуфріївський район – 11;
    • Устинівський район – 2;
    • Добровеличківський район – 1;
    • Благовіщенський район – 1;
    • Новгородківський район – 4;

    Одужали від коронавірусної інфекції 6 жителів обласного центру, 5 жителів м. Олександрія, 7 жителів Олександрівського району, 6 жителів Компаніївського району, 8 жителів Долинського району, 1 житель Маловисківського району.

    Нагадаємо, станом на 31 жовтня у Кіровоградській області п’ять лікарень «першої хвилі», визначених для лікування хворих з коронавірусом, заповнені пацієнтами на 63,4%.

    Як повідомляв «Главком», в Україні за минулу добу, 30 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8752 людей. Це на 440 осіб більше, ніж у попередній день (8312). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони щодо поширення коронавірусу.

    Кропивницький коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies