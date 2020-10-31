У лікарнях Кіровоградщини зайнято 63% «ковідних» ліжок - ОДА

На Кіровоградщині більше 60% ліжок у лікарнях, призначених для хворих з коронавірусною інфекцією, заповнені

У центральноукраїнській області стрімко заповнюються вільні місця, призначені для хворих на Covid-19

Станом на 31 жовтня в області п’ять лікарень «першої хвилі», визначених для лікування хворих з коронавірусом, заповнені пацієнтами з Covid-19 на 63,4%. Про це ідеться в повідомленні директора департаменту охорони здоров'я Кіровоградської ОДА Олега Рибальченка.

Загалом зайнятість ліжок у цих лікарнях разом з хворими та пацієнтами з підозрою складає 69,1%.

Йдеться про заповненість пацієнтами 244 з 385 виділених ліжок:

Кіровоградська обласна лікарня – 65;

Центральна міська лікарня міської ради Кропивницького – 132;

Олександрійська міська лікарня – 17;

Добровеличківська Центральна районна лікарні – 15;

Маловисківська Центральна районна лікарня – 15.

Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключені вісім тяжких хворих: сім – в обласній лікарні, один – у центральній міській лікарні Кропивницького.

Як повідомляв «Главком», в Україні за минулу добу, 30 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8752 людей. Це на 440 осіб більше, ніж у попередній день (8312). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони щодо поширення коронавірусу.