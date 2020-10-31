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    У лікарнях Кіровоградщини зайнято 63% «ковідних» ліжок - ОДА

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    На Кіровоградщині більше 60% ліжок у лікарнях, призначених для хворих з коронавірусною інфекцією, заповнені - У лікарнях Кіровоградщини зайнято 63% «ковідних» ліжок - ОДА
    На Кіровоградщині більше 60% ліжок у лікарнях, призначених для хворих з коронавірусною інфекцією, заповнені
    Фото: Суспільне

    У центральноукраїнській області стрімко заповнюються вільні місця, призначені для хворих на Covid-19

    Станом на 31 жовтня в області п’ять лікарень «першої хвилі», визначених для лікування хворих з коронавірусом, заповнені пацієнтами з Covid-19 на 63,4%. Про це ідеться в повідомленні директора департаменту охорони здоров'я Кіровоградської ОДА Олега Рибальченка.

    Загалом зайнятість ліжок у цих лікарнях разом з хворими та пацієнтами з підозрою складає 69,1%.

    Йдеться про заповненість пацієнтами 244 з 385 виділених ліжок:

    • Кіровоградська обласна лікарня – 65;
    • Центральна міська лікарня міської ради Кропивницького – 132;
    • Олександрійська міська лікарня – 17;
    • Добровеличківська Центральна районна лікарні – 15;
    • Маловисківська Центральна районна лікарня – 15.

    Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключені вісім тяжких хворих: сім – в обласній лікарні, один – у центральній міській лікарні Кропивницького.

    Як повідомляв «Главком», в Україні за минулу добу, 30 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8752 людей. Це на 440 осіб більше, ніж у попередній день (8312). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони щодо поширення коронавірусу.

    коронавірус
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