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    Новий коронавірусний рекорд в Україні: за добу Covid-19 виявлено у 8752 людей

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    Важких хворих на коронавірус госпіталізують - Новий коронавірусний рекорд в Україні: за добу Covid-19 виявлено у 8752 людей
    Важких хворих на коронавірус госпіталізують

    За минулу добу від коронавірусу одужали 3902 людини

    В Україні за минулу добу, 30 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8752 людей. Це на 440 осіб більше, ніж у попередній день (8312). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони щодо поширення коронавірусу.

    Це найбільша добова кількість нових хворих від початку епідемії.

    Також відомо, що одужали 3902 людини (у попередній день 3394), а 155  – померло від ускладнень (173).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 31 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 387481 людина, одужали 158928 осіб, летальних випадків – 7196.

    До слова, ВООЗ розкритикувала ідею загальнонаціонального карантину.

    Також Європою поширюється новий штам коронавірусу.

    Як повідомлялося, в Україні за добу 29 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8312 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 30 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 378729 людей, одужали 155026 осіб, летальних випадків – 7041 особа.

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