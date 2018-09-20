На Кіровоградщині невідомі захопили фермерське поле, затримано 27 осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Сектор комунікації поліції Кіровоградської області

Щоб зупинити автомобілі зі зловмисниками, поліцейські застосували вогнепальну зброю

На Кіровоградщині працівники поліції припинили спробу рейдерського захоплення полів одного з агропідприємств.

Про це 20 вересня повідомляє Сектор комунікації поліції Кіровоградської області.

«19 вересня до Петрівського відділення поліції надійшло повідомлення від керівника фермерського господарства про те, що невідомі особи намагаються зібрати врожай на полі. Одночасно, до поліції надійшло повідомлення про те, що на іншому полі невідомі в балаклавах пошкодили сільгосптехніку», - заявили в поліції.

Зазначається, що намагаючись втекти з місця події на автомобілях, вони «створили загрозу життю та здоров’ю громадянам, які перебували на місці події, та поліцейським, які виконували свої службові обов’язки».

Щоб зупинити автомобілі, поліцейські застосували вогнепальну зброю, пошкодивши колеса двох машин. Постраждалих немає.

Подію слідчі поліції кваліфікували за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 185 (Крадіжка), ч. 4 ст. 296 (Хуліганство), ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство стосовно працівника правоохоронного органу).

За словами керівника обласної поліції Романа Козьякова, наразі в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано 27 осіб. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання відносно них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«Слідчі клопотатимуть перед судом про обрання стосовно них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - повідомив Козьяков.

Раніше повідомлялося, що в селищі Занки Зміївського району Харківської області невідомі в балаклавах намагалися проникнути на територію місцевого елеватора.

За даними поліції, в результаті сутички поранення отримали 7 осіб, серед яких шестеро чоловіків та один працівник поліції.

У рамках розслідування сутичок на елеваторі в селі Занки із застосуванням травматичної зброї за участі кількох десятків людей правоохоронці відкрили декілька кримінальних проваджень.