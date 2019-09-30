  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Кіровоградщині з вагону-цистерни потекла легкозаймиста рідина

    • Розсилка
    <span>Подія сталась на залізничній станції Тимкове Долинського району</span> - На Кіровоградщині з вагону-цистерни потекла легкозаймиста рідина
    Подія сталась на залізничній станції Тимкове Долинського району

    Під час руху вантажного потяга Кривий Ріг – Тимкове із вагону-цистерни стався розлив бензолу

    На Кіровоградщині сталося витікання бензолу з вагону-цистерни.

    Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Кіровоградській області.

    «29 вересня о 20:46 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що під час руху вантажного потяга Кривий Ріг – Тимкове із вагону-цистерни стався розлив легкозаймистої горючої рідини – бензолу. Подія сталась на залізничній станції Тимкове Долинського району», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що рятувальники м. Долинська разом із працівниками «Укрзалізниці» закрутили зливний вентиль на аварійному вагоні-цистерні та залили піною місце проливу бензолу, таким чином уникнувши загрози займання рідини.

    До слова, раніше в ДСНС повідомили, що у Запорізькій області біля залізничної колії у Вільнянському районі виявили тіла трьох людей.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

    Особи загиблих встановлено. Це жителі Вільнянська: два чоловіка 1977 та 1972 років народження і жінка 1994 року народження, заявили в поліції.

    Читайте також
    ДСНС потяг залізниця рятувальники Кіровоградщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ