На Кіровоградщині з вагону-цистерни потекла легкозаймиста рідина



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Подія сталась на залізничній станції Тимкове Долинського району

Під час руху вантажного потяга Кривий Ріг – Тимкове із вагону-цистерни стався розлив бензолу

На Кіровоградщині сталося витікання бензолу з вагону-цистерни.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Кіровоградській області.

«29 вересня о 20:46 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що під час руху вантажного потяга Кривий Ріг – Тимкове із вагону-цистерни стався розлив легкозаймистої горючої рідини – бензолу. Подія сталась на залізничній станції Тимкове Долинського району», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники м. Долинська разом із працівниками «Укрзалізниці» закрутили зливний вентиль на аварійному вагоні-цистерні та залили піною місце проливу бензолу, таким чином уникнувши загрози займання рідини.

До слова, раніше в ДСНС повідомили, що у Запорізькій області біля залізничної колії у Вільнянському районі виявили тіла трьох людей.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Особи загиблих встановлено. Це жителі Вільнянська: два чоловіка 1977 та 1972 років народження і жінка 1994 року народження, заявили в поліції.