Трагедія на залізниці на Запоріжжі: поліція розшукує свідків



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Трьох загиблих виявили на залізничній колії по вулиці Соборній у місті Вільнянськ

Попередньо встановлено, що трьох людей збив потяг

На Запоріжжі поліція розслідує обставини аварії на залізничній колії, в якій загинули троє людей.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області.

«27 вересня близько 21:10 до Вільнянського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничній колії по вулиці Соборній виявлені трупи жінки та двох чоловіків. Попередньо встановлено, що їх збив потяг», - говориться у повідомленні.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група підрозділу поліції та співробітники ДСНС.

«Особи загиблих встановлено. Це жителі Вільнянська: два чоловіка 1977 та 1972 років народження і жінка 1994 року народження», - заявили в поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Наразі з’ясовуються обставини трагедії.

Поліція звернулася до свідків ДТП або водіїв транспортних засобів, які мають відеозаписи, що стосуються вказаної події, із проханням відгукнутись та звернутись за телефоном (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 або 102.

Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що у Запорізькій області біля залізничної колії у Вільнянському районі виявили тіла трьох людей.