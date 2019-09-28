На Запоріжжі поїзд збив на смерть трьох людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трагедія сталася поблизу с. Павлівське Вільнянського району

У Запорізькій області біля залізничної колії виявили тіла трьох людей.

Про це 28 вересня повідомляє Держслужба України із надзвичайних ситуацій.

Трагедія сталася поблизу с. Павлівське Вільнянського району.

«27 вересня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу залізничної колії виявлено тіла трьох осіб, які ймовірно, були смертельно травмовані електропотягом. Обставини загибелі встановлюються», - заявили в ДСНС.

Нагадаємо, в Одесі 14-річний хлопець отримав удар струмом, коли намагався перелізти через металеву цистерну, розташовану між вагонами вантажного потягу. Від отриманих травм підліток загинув на місці.