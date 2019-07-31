  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На кордоні США та Мексики встановили рожеві гойдалки

    • Розсилка
    На кордоні США та Мексики встановили рожеві гойдалки

    Група місцевих архітекторів спроектували рожеві гойдалки прямісінько на прикордонному паркані - як символ відносин між двома країнами

    Кілька професорів встановили через кордон США і Мексики рожеві гойдалки з метою донести грайливу концепцію єдності обом бокам. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.

    Встановлені вздовж сталевої огорожі на околиці Ель-Пасо в Техасі і Сьюдад-Хуарес в Мексиці, гойдалки є винаходом Рональда Раеля, професора архітектури в Університеті Каліфорнії, Берклі і Вірджинії Сан-Фрателло, доцента дизайну в державному університеті Сан-Хосе. Концепцію вони придумали ще 10 років тому.

    У своєму Instagram-акаунті Раель опублікував відео, на якому діти і дорослі грають і взаємодіють по обидва боки паркану на кордоні за допомогою гойдалок, які, за словами професора, створюють «буквальну опору» між країнами. Він сказав, що ця подія принесла «радість, хвилювання і єднання біля стіни кордону».

    Кордон між США і Мексикою стала однією з визначальних рис президентства Дональда Трампа. Його обіцянка «побудувати стіну» між двома країнами ще не здійснена, але багатолюдні місця утримання мігрантів, використання сльозогінного газу на кордоні і розлучення дітей з сім'ями є одними з спірних тактик, що застосовуються владою США, чия позиція стала більш ворожою при адміністрації Трампа, пише видання.

    Нагадаємо, 26 липня Верховний суд США дозволив вашингтонській адміністрації використовувати $2,5 млрд з виділених Конгресом коштів для міністерства оборони на будівництво стіни на американо-мексиканському кордоні.

    Читайте також
    суд США діти будівництво Мексика кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ