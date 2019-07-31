На кордоні США та Мексики встановили рожеві гойдалки



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Група місцевих архітекторів спроектували рожеві гойдалки прямісінько на прикордонному паркані - як символ відносин між двома країнами

Кілька професорів встановили через кордон США і Мексики рожеві гойдалки з метою донести грайливу концепцію єдності обом бокам. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.

Встановлені вздовж сталевої огорожі на околиці Ель-Пасо в Техасі і Сьюдад-Хуарес в Мексиці, гойдалки є винаходом Рональда Раеля, професора архітектури в Університеті Каліфорнії, Берклі і Вірджинії Сан-Фрателло, доцента дизайну в державному університеті Сан-Хосе. Концепцію вони придумали ще 10 років тому.

У своєму Instagram-акаунті Раель опублікував відео, на якому діти і дорослі грають і взаємодіють по обидва боки паркану на кордоні за допомогою гойдалок, які, за словами професора, створюють «буквальну опору» між країнами. Він сказав, що ця подія принесла «радість, хвилювання і єднання біля стіни кордону».

Кордон між США і Мексикою стала однією з визначальних рис президентства Дональда Трампа. Його обіцянка «побудувати стіну» між двома країнами ще не здійснена, але багатолюдні місця утримання мігрантів, використання сльозогінного газу на кордоні і розлучення дітей з сім'ями є одними з спірних тактик, що застосовуються владою США, чия позиція стала більш ворожою при адміністрації Трампа, пише видання.

Нагадаємо, 26 липня Верховний суд США дозволив вашингтонській адміністрації використовувати $2,5 млрд з виділених Конгресом коштів для міністерства оборони на будівництво стіни на американо-мексиканському кордоні.