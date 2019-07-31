Держдеп розвінчав міфи РФ щодо угоди про знищення ракет



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Щодо угоди РСМД із 2013 року було проведено 32 зустрічі, із яких шість зустрічей були на рівні технічних експертів

На сайті Державного департаменту США було опубліковано спеціальне повідомлення, де американська сторона намагається розвінчати всі російські міри щодо угоди про знищення ракет середньої і малої дальності (РСМД). Так, відзначається, що презентація пускової установки і контейнера для ракети 9М729 23 січня 2019 року не знімає ніяким чином американських претензій, що відповідна ракета тестувалася на дальність більшу, ніж дозволено угодою. По-друге, саме американська сторона виступала активним ініціатором спроб вирішити всі протиріччя за рахунок діалогу, не зважаючи на російські запевнення в протилежному. Всього щодо угоди РСМД із 2013 року було проведено 32 зустрічі, із яких шість зустрічей були на рівні технічних експертів.

Так само РФ спочатку, протягом п’яти років, відмовлялася навіть підтвердити факт наявності ракети, яка порушує угоду РСМД. Лише після того як США назвали її шифр – 9М729 – росіяни почали переконати світ, що дальність ракети складає не більше 500 км. Будь-які звинувачення із боку Москви, що Вашингтон прагне до гонки ядерних озброєнь, теж безпідставні на думку Державного департаменту оскільки саме РФ, а не США розробляє ракетні системи заборонені угодою РСМД і проводить їх розгортання в Європі. Те, що США не порушують відповідні угоди по контролю над озброєнням підтвердило засідання міністрів закордонних справ НАТО в грудні 2018 року.

Американське дипломатичне відомство вважає, що і твердження про підрив безпеки в Європі із боку США теж безпідставне. Оскільки саме російська ракета 9М729, яка створена для нанесення ударів по європейським цілям, підриває безпеку на континентів. А саме порушення угоди РСМД не є сюрпризом, адже РФ неодноразово порушувала норми міжнародного права і попередні угоди, в тому числі анексувавши Крим.

Державний департамент нагадав, що США прихильні угодам по контролю над озброєннями. Проте угоди, які обмежують лише одну сторону, не посилюють безпеку США. Врешті решт, Вашингтон витратив більше шести років, щоб переконати РФ повернутися до виконання угоди РСМД. А тому будь-які звинувачення, що Вашингтон шукає лише привід для виходу із угоди, використовуючи розповіді про російські заборонені ракетні системи, також є необґрунтованими.