  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На кордоні з Молдовою у двох пунктах пропуску відновлено автомобільне сполучення

    • Розсилка
    Уряд України ухвалив рішення щодо відновлення пропуску в усіх пунктах пропуску на кордоні з Республікою Молдовою (у тому числі &laquo;Серпневому&raquo; та &laquo;Нові Трояни&raquo;) ще наприкінці травня - На кордоні з Молдовою у двох пунктах пропуску відновлено автомобільне сполучення
    Уряд України ухвалив рішення щодо відновлення пропуску в усіх пунктах пропуску на кордоні з Республікою Молдовою (у тому числі «Серпневому» та «Нові Трояни») ще наприкінці травня

    З 8.00 автомобільне сполучення розпочалося на пунктах пропуску «Бесараб’яска – Серпневе» та «Нові Трояни – Чадир-Лунга»

    На кордоні з Молдовою у четвер, 12 липня, у двох пунктах пропуску відновлено автомобільне сполучення. Про це повідомила Держприкордонслужба України.

    «О 08:00 відновлено автомобільне сполучення у двох пунктах пропуску на кордоні з Молдовою: «Бесараб’яска – Серпневе» та «Нові Трояни – Чадир-Лунга». Про рішення відновити пропускні операції через пункти пропуску «Бесараб’яска», «Чадир Лунга» Держприкордонслужбу України повідомила прикордонна поліція Республіки Молдови», – йдеться в повідомленні.

    1_18.

    Нагадуємо, що уряд України ухвалив рішення щодо відновлення пропуску в усіх пунктах пропуску на кордоні з Республікою Молдовою (у тому числі «Серпневому» та «Нові Трояни») ще наприкінці травня. Фактичне здійснення пропускних операцій стало можливим тільки після відповідного рішення молдовської сторони.

    Як повідомлялося наприкінці серпня, Молдова відкрила кордони для іноземців, окрім українців.

    Теги: прикордонники Держприкордонслужба Молдова уряд кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies