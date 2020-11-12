На кордоні з Молдовою у двох пунктах пропуску відновлено автомобільне сполучення

Уряд України ухвалив рішення щодо відновлення пропуску в усіх пунктах пропуску на кордоні з Республікою Молдовою (у тому числі «Серпневому» та «Нові Трояни») ще наприкінці травня

З 8.00 автомобільне сполучення розпочалося на пунктах пропуску «Бесараб’яска – Серпневе» та «Нові Трояни – Чадир-Лунга»

На кордоні з Молдовою у четвер, 12 липня, у двох пунктах пропуску відновлено автомобільне сполучення. Про це повідомила Держприкордонслужба України.

«О 08:00 відновлено автомобільне сполучення у двох пунктах пропуску на кордоні з Молдовою: «Бесараб’яска – Серпневе» та «Нові Трояни – Чадир-Лунга». Про рішення відновити пропускні операції через пункти пропуску «Бесараб’яска», «Чадир Лунга» Держприкордонслужбу України повідомила прикордонна поліція Республіки Молдови», – йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, що уряд України ухвалив рішення щодо відновлення пропуску в усіх пунктах пропуску на кордоні з Республікою Молдовою (у тому числі «Серпневому» та «Нові Трояни») ще наприкінці травня. Фактичне здійснення пропускних операцій стало можливим тільки після відповідного рішення молдовської сторони.

Як повідомлялося наприкінці серпня, Молдова відкрила кордони для іноземців, окрім українців.