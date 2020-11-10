Україна відновила роботу всіх КПВВ на Донбасі

Чотири КПВВ в Донецькій та три – в Луганській області, відновили пропуск громадян з 8.00 10 листопада, – ДПСУ

Україна зі свого боку відновила роботу всіх семи контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі. Про це заявив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За словами Демченка, чотири КПВВ в Донецькій та три – в Луганській області, відновили пропуск громадян з 8.00 10 листопада.

«Військовослужбовці знаходяться на місцях і готові до оформлення людей, які готові перетнути лінію розмежування. У той же час ми фіксуємо, що тільки на КПВВ «Щастя» і «Станиця Луганська» невелика група людей прибула, щоб пройти в напрямку окупованих територій. На інших напрямках людей поки немає», – сказав Демченко.

У ДПСУ пов'язують це з заявами окупантів, які напередодні відмовилися відновлювати пропуск громадян зі свого боку.

«Це викликає побоювання у людей», – додав Демченко.

Нагадаємо, з 10 листопада Україна планувала відновити пропуск громадян через всі сім КПВВ на Донбасі. Серед них і два нових пункти пропуску – «Щастя» і «Золоте». Всі КПВВ будуть працювати за графіком з 8.00 до 16.00.

Водночас бойовики відмовилися відкрити пропуск через КПВВ «Щастя» і «Золоте». Окупанти вважають, що відкриття цих КПВВ не було узгоджене з ними.

Нагадаємо, 15 жовтня КПВВ «Станиця Луганська» закрили на карантин, щоб запобігти поширенню коронавірусу на території Луганської області. Водночас робота «Станиці Луганської» особливо важлива, адже через пропускний пункт «Мар'їнка» бойовики майже не пропускають людей.

Як повідомлялося, Україна планує відкривати на КПВВ сервісні центри.