На Волині зловмисники намагалися переправити сигарети безпілотниками через кордон

Під час пошуків за кілька сотень метрів від держкордону було виявлено гексокоптер і 200 пачок сигарет, прикріплених до нього

Приблизно опівночі прикордонний наряд зафіксував літаючий об'єкт, який переміщався уздовж українсько-польського кордону

У Волинській області прикордонники Луцького загону перехопили партію сигарет, яку зловмисники мали намір переправити за допомогою безпілотників. Про це 12 листопада повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що приблизно опівночі прикордонний наряд зафіксував літаючий об'єкт, який переміщався уздовж українсько-польського кордону.

Прикордонники одразу повідомили про даний факт в підрозділ протиповітряної оборони ЗСУ, а також повідомили польським колегам і організували пошукові заходи. Незабаром за допомогою тепловізора вдалося виявити літальний апарат, який знижувався.

Під час пошуків за кілька сотень метрів від держкордону було виявлено гексокоптер і 200 пачок сигарет, прикріплених до нього.

Однак, пошукові заходи на цьому не припинилися, і вже з настанням світанку прикордонникам вдалося знайти ще один «сигаретний борт». Цього разу в лісовому масиві було виявлено квадрокоптер і 500 пачок сигарет.

Безпілотники і тютюнові вироби доставлені до підрозділу. Наразі встановлюється коло причетних до незаконної діяльності осіб.