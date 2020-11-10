У Чорнобильській зоні затримали трьох шукачів пригод із Вінниччини

Молодики незаконно потрапили до зони відчуження

Прикордонники відділу «Іванків» Житомирського загону спільно зі співробітниками Національної поліції затримали трьох молодиків, які мали намір «відпочити» в зоні відчуження ЧАЕС.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

«Забезпечуючи режимні заходи зони ЧАЕС, спільний наряд затримав порушників, якими виявилися жителі різних населених пунктів Вінниччини 1996, 1997 та 2001 років народження. Хлопці в обхід контрольних постів перетнули загороджувальний паркан тилової межі зони відчуження та незаконно потрапили на відселену територію», - розповіли правоохоронці.

Наразі на сталкерів співробітниками Нацполіції складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 КУпАП «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення».

Порушникам режиму загрожує покарання у вигляді штрафу.

До слова, зона відчуження відкрита для відвідування, але на Чорнобильській АЕС діють певні обмеження.

Із початку 2020 року Чорнобильську зону відвідало 31720 осіб.

Нещодавно у Київській області під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС поліцейські виявили трьох грибників, які намагалися вивезти 60 кілограмів грибів за територію зони радіоактивного забруднення без відповідного дозволу та проведення дозиметричного контролю.