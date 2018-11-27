На кордоні з Польщею розблокували два пункти пропуску



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Фото: dpsu.gov.ua

Поліція Волинської області відкрила кримінальну справу

У Волинській області рух транспорту на пунктах пропуску «Устилуг» та «Ягодин», що на кордоні з Польщею, повністю відновлений. Про це повідомляє прес-служба МВС України.

«На Волині рух транспорту на пунктах пропуску «Устилуг» та «Ягодин» повністю відновлений», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що поліція Волинської області відкрила кримінальну справу за фактами блокування автомобілей та групового порушення громадського порядку на пункті пропуску «Ягодин».

Відзначимо, вчора, 26 листопада, біля пункту пропуску «Ягодин» під час акції протесту власників автомобілів на єврономерах сталася масова бійка. Активісти почали кидатися шинами, а фура намагалася переїхати активістів, які перекрили водієві дорогу.

Вчора рух було заблоковано у понад 10 пунктах пропуску на держкордоні. Однак на деяких напрямках протестувальники розблокували під'їзні шляхи.