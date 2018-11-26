«Укравтодор» опублікував список заблокованих доріг



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Акції протесту з частковим блокуванням руху автотранспорту тривають у чотирьох областях

Державне агентство автомобільних доріг України оперативно оповістило водіїв про ситуацію на дорогах станом на 08:00 понеділка, 26 листопада, у зв'язку з масовою акцією протесту власників автомобілів на іноземній реєстрації. Про це «Укравтодор» повідомив на сторінці у Facebook.

«Увага! Оперативна довідка про стан проїзду дорогами загального користування в Україні на 08:00 понеділка, 26 листопада. Просимо водіїв враховувати при плануванні своїх поїздок», — йдеться у повідомленні.

Акції протесту з частковим блокуванням руху автотранспорту тривають у таких областях:

Волинська область

з 12:00 неділі, 25 листопада 2018 року, активістами ГО «АвтоЄвроСила» проводились акції протесту, перекрито рух на а/д М-07 Київ — Ковель — Ягодин, км 505+000 на КПП Ягодин.

Львівська область

з 12:30 неділі, 25 листопада 2018 року, на 12-30 год відбувається акція протесту, ініційована ГО «АвтоЄвроСила» заблоковано пішохідний перехід та рух транспорту по а/д М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська км 190+000 (30 осіб ходять по пішохідному переходу) та а/д М-10 Львів-Краковець км 70+000 (30 автомобілів перекрили дорогу).

Київська область

Станом на 26 листопада 2018 року поліція по 5 фур з інтервалом 5-10 хвилин буде запускати в м.Київ.

з 07:00 26 листопада 2018 року поліція почала в межах Київської області обмежувати рух великогабаритних та великовагових транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування.

Черкаська область

На автомобільній дорозі М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка, км 526, Христинівський район сталося ДТП.

На даний час рух по М-12, км 526 перекрито. Рух автомобілів здійснюється через м. Христинівка.

Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, з 25 листопада «євробляхери» блокують пункти пропуску на західному кордоні України — «Устилуг», «Рава-Руська», «Ягодин», «Малий Березний», «Шегині» і «Краківець».

В Україні набули чинності закони, що змінюють норми ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації.

Як відомо, 21 листопада у Верховній Раді не набралося голосів, щоб скасувати рішення про зміни до Податкового кодексу щодо нових правил оподаткування авто на єврономерах.

Законопроект про внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизним податком «євроблях» (№8487) та законопроект про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів щодо ввезення автомобілів на митну територію (№8488) були підписані головою парламенту Андрієм Парубієм та відправлені на підпис президенту.

23 листопада президент Петро Порошенко підписав закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.

З 20 листопада «євробляхери» проводили по всій Україні масові акції протесту.

Станом на 21 листопада поліція відкрила і розслідує п’ять кримінальних проваджень (в рамках статті 279 Кримінального кодексу України) за фактом блокування доріг у Рівненській, Черкаській, Чернігівській та Житомирській областях.