На Кубі почалися похорони загиблих в авіакатастрофі під Гаваною

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Рятувальники неподалік місця авіакатастрофи

Наразі ідентифіковані останки 20 загиблих під час катастрофи літака

Перші похорони загиблих під час катастрофи літака Boeing 737 під Гаваною відбулися в неділю на Кубі. Жителі прибережного містечка Хібара, розташованого в східній провінції Ольгін, попрощалися з 29-річною вчителькою Суйен Лісандро Фігередо і її семирічною донькою Алексою.

Як повідомила місцева державна газета Granma, траурна церемонія проходила в місцевому будинку культури. 19 і 20 травня на Кубі були оголошені днями загальнонаціональної жалоби за загиблими в авіакатастрофі. По всій країні були приспущені державні прапори.

Глава гаванського Інституту судмедекспертизи Серхіо Рабелл повідомив у неділю, що до теперішнього часу були ідентифіковані останки 20 загиблих під час катастрофи літака. За його словами, процедура упізнання тіл займе кілька тижнів.

Тим часом лікарі продовжують боротися за життя трьох жінок, які вижили в авіакатастрофі. Постраждалі знаходяться в критичному стані у гаванській лікарні імені Каліксто Гарсії.

За словами міністра транспорту Куби, в авіакатастрофі пасажирського літака Boeing 737 поблизу аеропорту Гавани загинули 113 людей.

Раніше повідомлялося, що на борту літака було 105 пасажирів та шестеро членів екіпажу.

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 травня, на Кубі розбився пасажирський літак Boeing-737. На борту, попередньо, знаходилися 104 людини. Відомо, що повітряне судно розбилося незабаром після зльоту з міжнародного аеропорту Хосе Марті в Гавані.

Літак, за попередньою інформацією, належить мексиканській компанії Damojh Aerolíneas SA, яка займається чартерними рейсами.

Джерело: УНН