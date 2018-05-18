На Кубі розбився пасажирський Boeing із сотнею людей на борту
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Повітряне судно розбилося незабаром після зльоту з міжнародного аеропорту Хосе Марті в Гавані
У п'ятницю, 18 травня, на Кубі розбився пасажирський літак. На борту знаходилися 104 людини, повідомляє CNN з посиланням на місцеві ЗМІ.
За попередніми даними, мова йде про Boeing-737.
#URGENTE De acuerdo con los datos de AFP, a bordo del avión siniestrado había 104 pasajeros.— NOTICIERO ANIMAL ® (@NoticieroAnimal) 18 травня 2018 р.
El lugar del accidente permanece acordonado y cuenta con una amplia presencia de bomberos. pic.twitter.com/oDYeA1df4B
Як уточнює Кубинське державне телебачення, повітряне судно розбилося незабаром після зльоту з міжнародного аеропорту Хосе Марті в Гавані. За попередніми даними, літак виконував внутрішній рейс до міста Ольгин.
У той же час Telegram-канал 360tv зазначає, що на борту Boeing 737, який упав, було більше 100 осіб. Літак належить кубинській авіакомпанії Cubana de Aviacion.