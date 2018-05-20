Авіакатастрофа на Кубі: загинули 113 людей

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Авіакатастрофа на Кубі

Раніше повідомлялося, що на борту літака було 105 пасажирів та шестеро членів екіпажу

В авіакатастрофі пасажирського літака Boeing 737 поблизу аеропорту Гавани загинули 113 людей.

Про це повідомив міністр транспорту Куби Адель Іскьєрдо, передає АР.

Раніше повідомлялося, що на борту літака було 105 пасажирів та шестеро членів екіпажу. Вижити вдалося трьом жінкам.

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 травня, на Кубі розбився пасажирський літак Boeing-737. На борту, попередньо, знаходилися 104 людини. Відомо, що повітряне судно розбилося незабаром після зльоту з міжнародного аеропорту Хосе Марті в Гавані.

За інформацією ЗМІ, внаслідок авіакатастрофи на Кубі щонайменше троє людей вижили.

Консул України перевіряє наявність українців серед пасажирів Boeing 737.

Літак, за попередньою інформацією, належить мексиканській компанії Damojh Aerolíneas SA, яка займається чартерними рейсами.