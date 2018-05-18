  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    У Boeing, що розбився на Кубі, був іноземний екіпаж

    • Розсилка

    Загалом членів екіпажу було троє

    У літака Boeing 737, який розбився 18 травня під час вильоту з аеропорту столиці Куби Гавани, був іноземний екіпаж.

    Про це повідомляє місцеве видання CiberCuba.

    За його даними, загалом членів екіпажу було троє. У літаку перебувало 104 пасажири.

    Літак, за попередньою інформацією, належить мексиканській компанії Damojh Aerolíneas SA, яка займається чартерними рейсами.

    Про тих, хто вижив в авіакатастрофі, наразі немає офіційної інформації.

    Нагадаємо, у п'ятницю, 18 травня, на Кубі розбився пасажирський літак Boeing-737. На борту, попередньо, знаходилися 104 людини. Відомо, що повітряне судно розбилося незабаром після зльоту з міжнародного аеропорту Хосе Марті в Гавані.

    За інформацією ЗМІ, внаслідок авіакатастрофи на Кубі щонайменше троє людей вижили .

    Консул України перевіряє наявність українців серед пасажирів Boeing 737.

    Читайте також
    авіакатастрофа Куба іноземці літак Boeing
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ