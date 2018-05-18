У Boeing, що розбився на Кубі, був іноземний екіпаж
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Загалом членів екіпажу було троє
У літака Boeing 737, який розбився 18 травня під час вильоту з аеропорту столиці Куби Гавани, був іноземний екіпаж.
Про це повідомляє місцеве видання CiberCuba.
За його даними, загалом членів екіпажу було троє. У літаку перебувало 104 пасажири.
Літак, за попередньою інформацією, належить мексиканській компанії Damojh Aerolíneas SA, яка займається чартерними рейсами.
Про тих, хто вижив в авіакатастрофі, наразі немає офіційної інформації.
Нагадаємо, у п'ятницю, 18 травня, на Кубі розбився пасажирський літак Boeing-737. На борту, попередньо, знаходилися 104 людини. Відомо, що повітряне судно розбилося незабаром після зльоту з міжнародного аеропорту Хосе Марті в Гавані.
За інформацією ЗМІ, внаслідок авіакатастрофи на Кубі щонайменше троє людей вижили .
Консул України перевіряє наявність українців серед пасажирів Boeing 737.