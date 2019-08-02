На Луганщині чоловік намагався вивезти дитину до Росії потайки від матері (фото)



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Чоловік намагався дати прикордонникам хабаря в розмірі 5 тис. руб. та 1,2 тис. грн

У Луганській області на українсько-російському кордоні затримали громадянина України, який потайки від матері намагався вивезти малолітню дитину до РФ. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.

Так, 1 серпня, на українсько-російському кордоні на Луганщині при спробі дачі хабаря в розмірі 5 тис. руб. та 1,2 тис. грн затримано громадянина України.

Чоловік потайки від матері намагався вивезти малолітню дитину до Російської Федерації.

Прикордонник відмовився від зазначеної неправомірної вигоди в пункті пропуску «Танюшівка», що на Луганщині.

Заходи проводилися у рамках досудового розслідування за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України, яке проводиться слідчими ГУНП в Луганській області, в ході здійснення контролю за вчиненням злочину.

Правопорушника затримано. За результатами слідчих дій буде вирішено питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.