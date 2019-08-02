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    На Луганщині чоловік намагався вивезти дитину до Росії потайки від матері (фото)

    • Розсилка
    На Луганщині чоловік намагався вивезти дитину до Росії потайки від матері (фото)
    dpsu.gov.ua

    Чоловік намагався дати прикордонникам хабаря в розмірі 5 тис. руб. та 1,2 тис. грн

    У Луганській області на українсько-російському кордоні затримали громадянина України, який потайки від матері намагався вивезти малолітню дитину до РФ. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.

    Так, 1 серпня, на українсько-російському кордоні на Луганщині при спробі дачі хабаря в розмірі 5 тис. руб. та 1,2 тис. грн затримано громадянина України.

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    Прикордонник відмовився від зазначеної неправомірної вигоди в пункті пропуску «Танюшівка», що на Луганщині.

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    На Луганщині чоловік намагався вивезти дитину до Росії потайки від матері (фото)
    На Луганщині чоловік намагався вивезти дитину до Росії потайки від матері (фото)
    На Луганщині чоловік намагався вивезти дитину до Росії потайки від матері (фото)
    dpsu.gov.ua

    Заходи проводилися у рамках досудового розслідування за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України, яке проводиться слідчими ГУНП в Луганській області, в ході здійснення контролю за вчиненням злочину.

    Правопорушника затримано. За результатами слідчих дій буде вирішено питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

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